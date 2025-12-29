تلسكوب جيمس ويب يرصد أبعد مستعر أعظم في فجر الكون

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي مستعرًا أعظم على مسافة غير مسبوقة، يعود إلى فترة فجر الكون. أظهرت النتائج أن انفجار النجم يشبه انفجارات النجوم الضخمة الحديثة، ما يغيّر الفرضيات حول اختلاف النجوم الأولى...

حقق علماء الفلك إنجازًا مهمًا في دراسة بدايات الكون، بعد أن رصدوا بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي مستعرًا أعظم على مسافة غير مسبوقة. هذا الانفجار، المعروف باسم SN في GRB 250314A، وقع عندما كان عمر الكون نحو 730 مليون سنة، أي في فترة إعادة التأين التي بدأت فيها النجوم والمجرات الأولى بالظهور.

جاء الاكتشاف بعد رصد وميض قوي من أشعة غاما في 14 آذار/ مارس 2025 عبر مرصد SVOM الفضائي، ثم أكد مرصد ESO/VLT موقع الحدث البعيد. بعد نحو 110 أيام، استخدم العلماء كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة في تلسكوب جيمس ويب لعزل ضوء المستعر الأعظم عن مجرته المضيفة، ما أتاح تأكيد طبيعة الانفجار.

أوضح الدكتور أنطونيو مارتين كاريّو من جامعة دبلن أهمية الاكتشاف، مشيرًا إلى أن رصد مستعر أعظم في نفس موقع انفجار أشعة غاما يؤكد العلاقة بين موت النجوم الضخمة وهذه الانفجارات.

وأظهرت القياسات أن المستعر الأعظم يشبه بشكل لافت مستعر SN 1998bw الذي حدث بالقرب من الأرض، ما يشير إلى أن النجوم الضخمة في بدايات الكون ربما لم تكن تختلف كثيرًا عن نظيراتها الحالية رغم اختلاف الظروف البيئية.

تتحدى هذه النتائج الفرضيات السابقة حول أن النجوم الأولى كانت تنتج انفجارات أكثر سطوعًا أو زرقة. بدلاً من ذلك، تشير البيانات إلى تشابه ملحوظ في طريقة موت النجوم الضخمة عبر الزمن الكوني.

يخطط الفريق لإجراء رصدات إضافية بتلسكوب جيمس ويب خلال عام أو عامين لدراسة المجرة المضيفة بشكل أدق بعد تلاشي المستعر الأعظم.