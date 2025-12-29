نموذج "كوين" الصيني يفرض نفسه ويجذب الشركات رغم تأخره في اختبارات الأداء

ولا يقتصر الاعتماد على "كوين" على الشركات الصينية فقط، إذ يشير التقرير إلى استخدامه من قبل شركات أميركية كبرى مثل "إير بي إن بي" و"إنفيديا" و"ميتا"...

شهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في اعتماد الشركات والباحثين على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، وفي مقدّمتها نموذج "كوين" الذي طوّرته شركة "علي بابا".

ويعزو التقرير هذا الإقبال المتزايد إلى الطبيعة المفتوحة للنموذج، وسهولة تخصيصه لاحتياجات محدّدة، إضافة إلى استثمار "علي بابا" في بناء مكتبة موسّعة من الوثائق والأدلة التي تشرح كيفية استخدام "كوين" وتحسين أدائه عمليًا.

ورغم ذلك، لا يزال النموذج يتأخر في عدد من اختبارات القياس المعيارية مقارنةً بنماذج غربية مثل «شات جي بي تي» و"جيميناي".

يشير تقرير وايرد»" إلى أنّ معدلات تحميل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تجاوزت نظيراتها الأميركية خلال شهر تموز/يوليو الماضي، ويشمل ذلك نماذج "كوين" و"ديب سيك" و"مون شوت إيه آي"، إضافة إلى نموذج «ميني ماكس» الذي طوّرته «شاومي» حديثًا.

ويمثّل هذا التوجّه امتدادًا للضجّة التي أحدثها نموذج "ديب سيك" عند إطلاقه مطلع العام، حين تسبّب في تراجع أسهم عدد من الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الشركات الصينية في هذا المجال فلسفة تقوم على تقديم نماذج مفتوحة المصدر تُدرَّب بتكاليف أقل من حيث القدرة الحاسوبية وحجم البيانات، مع إتاحة مرونة عالية في التخصيص.

ويُعدّ "كوين" نموذجًا واضحًا لهذه المقاربة، إذ يمكن تشغيله محليًا على أجهزة مختلفة، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على حماية البيانات وضمان الخصوصية. ووفق منصة "أوبن راوتر"، أصبح "كوين" ثاني أكثر النماذج المفتوحة المصدر شعبية عالميًا خلال العام الجاري.

وصُمّمت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أساسًا للاستخدام المباشر داخل المنتجات والأجهزة الذكية، وهو ما برز في تجربة مجلة "وايرد" مع نظارات "روكيد" الذكية، حيث طوّرت الشركة نسخة مخصّصة من "كوين" قادرة على الترجمة الفورية، وعرض الخرائط، وقراءة البيانات الواردة من كاميرا النظارة.

وتستضيف "روكيد" النموذج على خوادمها الخاصة، مع إمكانية تثبيت نسخ مصغّرة ذات قدرات محدودة داخل النظارة أو الهواتف الذكية. وقد شجّع ذلك شركات صينية عدّة، من بينها شركة السيارات "بي واي دي"، على دمج "كوين" مباشرة في منتجاتها.

ولا يقتصر الاعتماد على "كوين" على الشركات الصينية فقط، إذ يشير التقرير إلى استخدامه من قبل شركات أميركية كبرى مثل "إير بي إن بي" و"إنفيديا" و"ميتا".