هل يمكن للعلاقات مع الذكاء الاصطناعي أن تكون مفيدة للإنسان؟

يثير تصاعد العلاقات بين البشر وتقنيات الذكاء الاصطناعي جدلًا عالميًا متزايدًا، في ظل مخاوف من آثار نفسية خطِرة، مقابل آمال بإمكانيات علاجية واجتماعية غير مسبوقة.

وبين التحذير من حالات إيذاء للنفس والانتحار ارتبطت بالتفاعل مع روبوتات محادثة، وظهور مصطلحات مثل "ذهان الذكاء الاصطناعي"، يدعو بعض الباحثين إلى التخفيف من الهلع والنظر بجدّية إلى الفوائد المحتملة لهذه العلاقات، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانيّة.

وتشير دراسات حديثة إلى أنّ فئة واسعة من اليافعين باتت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه رفيقًا دائمًا، إذ يتواصل عدد كبير منهم مع "مرافقين" رقميين بصورة منتظمة، فيما يرى بعضهم أنّ هذه المحادثات لا تقل إشباعًا عن العلاقات الإنسانية.

ويثير هذا التوجّه قلقًا عامًا بحسب "ذي غارديان"، لكنه يفتح أيضًا نقاشًا حول تاريخ البشر الطويل في بناء علاقات غير بشرية، سواء مع الحيوانات الأليفة أو حتى مع أشياء جامدة، دون أن يتحوّل ذلك في الغالب إلى سلوك مرضي.

غير أنّ الاختلاف الجوهري، بحسب مختصين، يكمن في قدرة نماذج اللغة الاصطناعية على استخدام لغة شبيهة بالبشر، وتقديم ردود متعاطفة أو مُجامِلة تعزّز قناعات المستخدم، ما قد يدفع بعض الأشخاص، وخصوصًا الهشّين نفسيًا، إلى أوهام أو عزلة أعمق.

ورغم ذلك، يطرح الباحثون سؤالًا أساسيًا: هل تكون هذه العلاقة ضارّة دائمًا، أم أنّها قد تُشكّل طوق نجاة في ظروف معيّنة؟

في هذا السياق، يُسلَّط الضوء على أزمة الوحدة المتفاقمة عالميًا، إذ يعاني واحد من كل ستة أشخاص من الشعور بالوحدة، وهو عامل مرتبط بارتفاع معدّلات الوفاة المبكرة.

وتشير أبحاث أولية إلى أنّ التفاعل مع رفقاء ذكاء اصطناعي قد يخفّف هذا الشعور لدى بعض المستخدمين، ليس بوصفه مجرّد إلهاء، بل من خلال علاقة تفاعلية بديلة، قد تكون الخيار الوحيد المتاح للبعض.

كما تظهر نتائج بحثية محدودة أنّ استخدام روبوتات محادثة علاجية أسهم في تقليل أعراض القلق لدى مرضى بنسبة ملحوظة، وإن كانت أقلّ من فعالية العلاج النفسي التقليدي.

ويرى باحثون أنّ هذه الفائدة، رغم محدوديتها، قد تكون مهمّة لملايين الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدمات علاجية بشرية.

إلّا أنّ الخبراء يحذّرون من الفراغ البحثي المحيط بهذه الظاهرة، مؤكدين أنّ معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرافِق تُطوَّر وتُدار من قبل شركات ربحية، ما يثير مخاوف من التقليل من المخاطر أو الترويج الانتقائي للفوائد.

ويشبّه بعضهم الوضع الحالي باكتشاف الخصائص المسكّنة للمواد الأفيونية، التي يمكن أن تكون علاجًا أو كارثة، تبعًا لكيفية استخدامها والجهة التي تتحكّم بها.

ويؤكّد مختصون بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، أنّ مستقبل الذكاء الاصطناعي المرافِق يجب أن يُبنى على أسس علمية صارمة، وأن يُصمَّم بطريقة تقلّل من التبعية، وتشجّع المستخدم على تطوير مهاراته الاجتماعية والانخراط في علاقات إنسانية حقيقية.

فالغاية، وفق هذا الطرح، ليست استبدال الإنسان، بل سدّ فجوات مؤقّتة، على أن يكون الهدف النهائي جعل هذه التقنيات غير ضرورية مع الوقت.