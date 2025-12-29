"إنفيديا" تنفي تشبيهها بـ"إنرون" وصفقات الذكاء الاصطناعي تُربك ثقة المستثمرين

بينما تؤكّد الإدارة التنفيذية للشركة أنّ ما يجري ليس فقاعة، بل بداية سوق تمتدّ لعقد كامل، يحذّر خبراء من تركّز المخاطر في عدد محدود من العملاء الكبار...

وجدت شركة "إنفيديا" نفسها مضطرة إلى طمأنة المستثمرين بأنها لا تشبه "إنرون" ولا شركات انفجرت مع فقاعة الإنترنت، في وقتٍ تقود فيه الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، وسط توسّع غير مسبوق في صفقاتها وشراكاتها المالية.

وتُقدَّر القيمة السوقية للشركة بأكثر من أربعة تريليونات دولار، مستندةً إلى هيمنتها على سوق الرقائق والبرمجيات المتخصّصة بتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تملأ مراكز البيانات حول العالم.

وخلال عام واحد فقط، أبرمت "إنفيديا" صفقات يُقدَّر حجمها بنحو 125 مليار دولار، شملت استثمارات ضخمة في شركات تقنية وبنى تحتية حيوية.

غير أنّ هذا النمو السريع بدأ يثير تساؤلات حول طبيعة بعض الصفقات، وخصوصًا ما يُوصف بـ"الدائرة المغلقة" في التمويل، إذ تستثمر الشركة في زبائن يستخدمون هذه الأموال أساسًا لشراء رقائقها. ويُعدّ اتفاقها مع "أوبن إيه آي" المثال الأبرز، حيث تضخ مليارات الدولارات سنويًا في الشركة، التي تعود لتنفق الجزء الأكبر منها على منتجات "إنفيديا".

هذه الصيغة أعادت إلى الأذهان نماذج تمويل اعتمدتها شركات اتصالات في أواخر التسعينيات، قبل أن تنهار مع انفجار فقاعة الإنترنت. ورغم نفي "إنفيديا" اعتمادها على تمويل المورّدين لتعزيز الإيرادات، عبّر مستثمرون بارزون عن قلقهم من أوجه التشابه، محذّرين من أنّ هذا الأسلوب يراهن بقوة على استمرار الطفرة الحالية.

وتزداد التعقيدات مع استخدام هياكل مالية مثل الكيانات ذات الغرض الخاص في بعض الاستثمارات، ما دفع إلى مقارنات مع "إنرون"، التي استخدمت أدوات مشابهة لإخفاء ديونها. إلا أنّ الشركة تؤكّد أنّ تقاريرها المالية "كاملة وشفافة"، وأن هذه الكيانات لا تُستعمل لإخفاء التزامات أو تضخيم الإيرادات.

في المقابل، يرى محلّلون أنّ المشكلة ليست قانونية بقدر ما هي مرتبطة بالاستدامة، إذ يعتمد مستقبل "إنفيديا" على تحقّق وعود الذكاء الاصطناعي بتحقيق أرباح ضخمة لعملائها، بما يمكّنهم من مواصلة شراء أنظمتها. وفي حال تباطؤ النمو، قد تواجه الشركة خسائر في استثماراتها أو صعوبات في تحصيل مستحقّاتها، ما قد ينعكس سلبًا على سعر سهمها.

وتتوسّع المخاوف أيضًا مع صفقات ضخمة أبرمتها «إنفيديا» مع حكومات، من بينها كوريا الجنوبية والسعودية، بقيم تقديرية بمليارات الدولارات، لكن تفاصيلها المالية وتوقيت تنفيذها لا تزال غير معلنة.

ورغم أنّ الشراكات السيادية تُعدّ أقلّ مخاطرة، إلّا أنّها تضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى شبكة التزامات تتطلّب إنفاقًا رأسماليًا هائلًا.

وبينما تؤكّد الإدارة التنفيذية للشركة أنّ ما يجري ليس فقاعة، بل بداية سوق تمتدّ لعقد كامل، يحذّر خبراء من تركّز المخاطر في عدد محدود من العملاء الكبار، مشيرين إلى أنّ أي تأخير في التنفيذ أو تراجع في الطلب قد يؤثّر على الإيرادات والتدفّقات النقدية في مرحلة حسّاسة من توسّع الشركة.

