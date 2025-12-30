شركة "أوكتوبوس إنرجي" تعتزم بيع حصتها في الذكاء الاصطناعي لشركة "كراكن"

أعلنت شركة أوكتوبوس أن مستثمرين، بقيادة أوكتوبوس كابيتال – أحد أكبر المستثمرين في أوكتوبوس إنرجي – سيضخّون 320 مليون دولار إضافية لتمويل "الابتكار والنمو"...

وافقت شركة الطاقة البريطانية، أوكتوبوس إنرجي، على صفقة لبيع حصة أقلية في ذراعها، كراكن تكنولوجيز، في خطوة تحدّد قيمة أعمال البرمجيات بها بـ 65ر8 مليار دولار، وتمهّد الطريق لاحتمال إدراجها في البورصة.

وباعت شركة الطاقة البريطانية العملاقة – أكبر مزوّد للغاز والكهرباء للمنازل في المملكة المتحدة – أسهمًا في ذراعها، كراكن، بقيمة نحو مليار دولار لمجموعة مستثمرين، منهم شركتا دي1 كابيتال بارتنرز، وفيديليتي إنترناشونال، ووحدة تابعة لخطة معاشات معلّمين في أونتاريو، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن المقرّر أن تُستخدم الأموال من جولة الاستثمار هذه لتمويل كلٍّ من أوكتوبوس وكراكن، لكن من المفهوم أن الجزء الأكبر من العائدات سيُخصَّص لأوكتوبوس إنرجي.

وأعلنت شركة أوكتوبوس أن مستثمرين، بقيادة أوكتوبوس كابيتال – أحد أكبر المستثمرين في أوكتوبوس إنرجي – سيضخّون 320 مليون دولار إضافية لتمويل "الابتكار والنمو".

ومن المقرّر أن تحتفظ شركة أوكتوبوس، التي ستعلن نتائجها السنوية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بحصة تصل نسبتها إلى 7.13٪ في كراكن تكنولوجيز بعد الصفقة.

