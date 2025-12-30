عرض غير مسبوق من "أوبن إيه آي": "رئيس للاستعداد لمخاطر الذكاء الاصطناعي" براتب 555 ألف دولار

بالإضافة إلى الراتب المعلن، يشمل العرض حصة من أسهم الشركة التي بلغت قيمتها مؤخرًا 500 مليار دولار...

طرحت شركة "أوبن إيه آي"، المطوّرة لـ"تشات جي بي تي"، وظيفة جديدة براتب سنوي يبلغ 555 ألف دولار، تعتبر من أكثر المناصب تحدّيًا في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويشمل الوصف الوظيفي لرئيس الاستعداد مواجهة أخطار متصاعدة تهدد الصحة النفسية والأمن السيبراني وحتى احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية.

وأوضح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، أنّ المنصب يتطلب التعامل مع تحديات فورية تتعلق برصد التهديدات الناشئة وتقييم المخاطر الناتجة عن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل مخاوف بعض الخبراء من إمكان "انقلاب" هذه التقنية على البشرية.

وأكد ألتمان أن المهمة ستكون "مرهقة" وتتطلب القفز مباشرة إلى عمق الأحداث، في ظل استمرار التحذيرات من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن أخطار التقنية المتنامية.

وتزداد أهمية هذا الدور في ظل غياب تنظيم حكومي فعال على المستويين الوطني والدولي، كما أشار خبراء بارزون، من بينهم مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت AI"، وديميس هسابيس، المؤسس المشارك لـ"غوغل ديب مايند"، اللذان حذرا مؤخرًا من مخاطر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.

وتتزامن هذه التطورات مع تسجيل أول هجمات سيبرانية يقودها الذكاء الاصطناعي، حسب تقارير لشركة "أنثروبك"، فضلًا عن قضايا قانونية تواجهها "أوبن إيه آي"، أبرزها دعاوى تتعلق بدور التقنية في التأثير على الصحة النفسية لمستخدمين ارتكبوا أفعالًا مأساوية بعد تفاعلهم مع النظام.

وأعلنت الشركة عن جهود لتعزيز استجابة الأنظمة لمؤشرات الاضطراب النفسي وتوجيه المستخدمين للحصول على الدعم الواقعي المناسب.

بالإضافة إلى الراتب المعلن، يشمل العرض حصة من أسهم الشركة التي بلغت قيمتها مؤخرًا 500 مليار دولار.

