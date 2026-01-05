باحث بريطاني: العالم قد لا يملك وقتًا كافيًا للاستعداد لمخاطر الذكاء الاصطناعي

يعتقد دالريمبل أن نهاية عام 2026 ستشهد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على أتمتة يوم كامل من العمل البحثي والتطويري، ما سيؤدي إلى تسارع إضافي في تطور هذه التقنيات، داعيًا إلى الاستعداد الجاد لهذه التحولات الجذرية...

حذّر ديفيد دالريمبل، مدير البرامج وخبير أمان الذكاء الاصطناعي في وكالة "آريا" البريطانية للأبحاث، من أن التطور السريع في قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يسبق قدرة العالم على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة.

وأكد أن الأنظمة المتقدمة قد تتفوق على البشر في أداء معظم المهام الاقتصادية بجودة أعلى وكلفة أقل، ما يهدد بفقدان السيطرة على مفاصل الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح دالريمبل أن هناك فجوة في فهم خطورة التطورات المرتقبة بين القطاع العام وشركات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة عدم افتراض موثوقية هذه الأنظمة، إذ لا يوجد ما يكفي من الأدلة أو الأسس العلمية لضمان ذلك.

ودعا إلى تسريع العمل على تطوير آليات فنية للحد من المخاطر والتحكم في سلوك النماذج الذكية، معتبرًا أن التراخي في هذا المجال قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الأمن والاقتصاد".

وكشف تقرير صادر عن "معهد أمان الذكاء الاصطناعي" التابع للحكومة البريطانية أن قدرات النماذج المتقدمة تتضاعف بوتيرة متسارعة، وأن بعضها أصبح قادرًا على إنجاز مهام كان يتطلب إنجازها من البشر أكثر من ساعة عمل، فضلاً عن تسجيل حالات تمكنت فيها هذه النماذج من تكرار نفسها ذاتيًا بنسبة نجاح تجاوزت 60%.

ويعتقد دالريمبل أن نهاية عام 2026 ستشهد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على أتمتة يوم كامل من العمل البحثي والتطويري، ما سيؤدي إلى تسارع إضافي في تطور هذه التقنيات، داعيًا إلى الاستعداد الجاد لهذه التحولات الجذرية.

