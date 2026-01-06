خبير ذكاء اصطناعي بارز يؤجل توقعاته حول "نهاية البشرية" بفعل الذكاء الاصطناعي

تشير تقديرات بعض شركات الذكاء الاصطناعي إلى أن تحقيق أنظمة قادرة على أبحاث الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لا يزال هدفًا بعيدًا...

أعلن الخبير في الذكاء الاصطناعي دانيال كوكوتايلو، الموظف السابق في شركة "أوبن إيه آي"، عن تعديل الجدول الزمني الذي وضعه لاحتمال دمار البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التقدم نحو أنظمة قادرة على تطوير نفسها ذاتيًا يسير أبطأ مما كان متوقعًا.

وكان سيناريو "AI 2027" الذي طرحه كوكوتايلو قد أثار جدلًا واسعًا في أوساط خبراء الأمان التقني، حيث توقع ظهور ذكاء اصطناعي فائق القدرة يدمر البشرية بعد تجاوزه القادة العالميين بحلول منتصف ثلاثينيات هذا القرن.

غير أنه أشار في تحديث جديد إلى أن بلوغ الذكاء الاصطناعي مرحلة "الترميز الذاتي الكامل" بات مرجحًا في أوائل الثلاثينيات، وليس 2027 كما توقع سابقًا، مرجحًا أن يتحقق مستوى "الذكاء الخارق" بحلول 2034 على أقرب تقدير، من دون تحديد موعد محتمل لنهاية البشرية.

ويرى خبراء آخرون أن مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" أصبح أقل وضوحًا مع تطور الأنظمة المتقدمة حاليًا، فيما يؤكد مختصون أن التحولات التقنية الكبرى تتطلب مهارات واقعية ومعقدة، ما يجعل حدوث "انفجار الذكاء" وتغيّر المجتمع بشكل كامل أمرًا أبطأ مما يصوره الخيال العلمي.

وتشير تقديرات بعض شركات الذكاء الاصطناعي إلى أن تحقيق أنظمة قادرة على أبحاث الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لا يزال هدفًا بعيدًا، بينما ترى أوساط السياسات الأوروبية أن دمج مثل هذه التقنيات في الواقع العملي يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة تفوق ما يطرحه سيناريو "الذكاء الخارق".

