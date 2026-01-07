"نفيديا" تكشف عن تقنيات ذكاء اصطناعي "استدلالي" جديدة وشرائح فائقة الأداء

أعلنت "نفيديا" عن شرائح Vera Rubin الجديدة التي ستُطرح لاحقًا هذا العام، وتتميز بقدرة حوسبية تفوق الجيل السابق بخمسة أضعاف، سواء في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو إنتاج "التوكنات" اللازمة لهذه الأنظمة بكفاءة أعلى بعشر مرات...

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "نفيديا"، جنسن هوانغ، عن تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة تهدف إلى تمكين السيارات الذاتية القيادة من "التفكير" بشكل أقرب للبشر عند مواجهة سيناريوهات معقدة وغير متوقعة على الطرقات.

وكشف هوانغ، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، عن منصة "Alpamayo" التي توفر قدرة استدلال تسلسلي تجمع بين ما تراه السيارة والتحليل اللغوي، ما يمكّنها من التعامل مع أعمال الطرق الطارئة أو تصرفات السائقين غير النمطية.

وأكد هوانغ أن "لحظة تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي الفيزيائي قد بدأت"، مشيرًا إلى أن سيارات الأجرة الروبوتية ستكون من أولى المستفيدين.

وتعاونت "نفيديا" مع "مرسيدس-بنز" لتطوير سيارة CLA ذاتية القيادة، والتي ستُطرح قريبًا في الولايات المتحدة ثم في أوروبا وآسيا، مع إبراز قدرة النظام على شرح قراراته للسائقين وتعزيز السلامة في البيئات المعقدة.

إلى جانب ذلك، أعلنت "نفيديا" عن شرائح Vera Rubin الجديدة التي ستُطرح لاحقًا هذا العام، وتتميز بقدرة حوسبية تفوق الجيل السابق بخمسة أضعاف، سواء في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو إنتاج "التوكنات" اللازمة لهذه الأنظمة بكفاءة أعلى بعشر مرات. وتتكون منصة Rubin من ست شرائح متكاملة، وسيضم الخادم الرئيسي 72 وحدة رسومية و36 معالجًا مركزيًا من الجيل الجديد.

وأبرز هوانغ أن الشرائح الجديدة، والتي يمكن ربطها في "مجموعات" تضم أكثر من ألف وحدة Rubin، تضع "نفيديا" في مواجهة منافسة متصاعدة من شركات مثل "إي إم دي" و"غوغل"، سواء في تطوير العتاد أو تقديم الحلول لملايين المستخدمين حول العالم.