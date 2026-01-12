إطلاق أقمار اصطناعية لصالح أمازون بواسطة صاروخ "أريان 6"

بحسب كافايوليس، يُعدّ استخدام صاروخ أوروبي في هذه المهمة "تنويعًا استراتيجيًا" لمشروع "أمازون ليو"، الذي يضم حاليًا نحو 150 قمرًا اصطناعيًا في المدار، ويسعى إلى نشر أكثر من 3200 قمر...

أعلنت شركة "أريان سبايس"، الاثنين، أنّ عملية إطلاق 32 قمرًا اصطناعيًا ضمن كوكبة "أمازون ليو" للملياردير الأميركي جيف بيزوس، بواسطة صاروخ "أريان 6" الأوروبي، ستتم خلال شباط/فبراير، فيما تعتزم الشركة إطلاق ما بين سبع إلى ثماني مهمات هذا العام، أي ضعف ما أنجزته عام 2025.

وقال ديفيد كافايوليس، الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبايس" المُسوِّقة لصاروخ أريان، للصحافيين في منطقة باريس: "نسعى إلى إطلاق ما بين سبع إلى ثماني مهمات فضائية هذا العام، مع تنوّع واسع في طبيعة المهام".

وستُطلَق مهمة كوكبة "أمازون ليو" خلال شباط/فبراير، في تاريخ سيُحدَّد "في الأيام المقبلة".

وستكون هذه أول مهمة لصاروخ "أريان 6" لصالح عميل تجاري، إذ سبق أن أُنجزت أربع رحلات سابقة عام 2025 لصالح جهات مؤسسية، مثل وزارة الدفاع الفرنسية (لإطلاق قمر اصطناعي للمراقبة العسكرية)، والمفوضية الأوروبية (لبرنامجي غاليليو وكوبرنيكوس).

وسيُجهَّز الصاروخ للمرة الأولى بأربعة محركات، ما سيضاعف الحمولة القادر على نقلها إلى المدار لتصل إلى 21.6 طنًا.

وبحسب كافايوليس، يُعدّ استخدام صاروخ أوروبي في هذه المهمة "تنويعًا استراتيجيًا" لمشروع "أمازون ليو"، الذي يضم حاليًا نحو 150 قمرًا اصطناعيًا في المدار، ويسعى إلى نشر أكثر من 3200 قمر.

أمّا منافسه "ستارلينك"، المملوك لشركة «سبايس إكس» الأميركية، فيعتمد على أكثر من 6000 قمر اصطناعي.