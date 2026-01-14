"ألفابت" تتجاوز آبل وتبلغ 4 تريليونات دولار بعد صفقة "جيميناي" مع "آبل"

اتت "ألفابت" رابع شركة في العالم تصل إلى هذا الرقم بعد "نفيديا" و"مايكروسوفت" و"آبل" نفسها. وقفز سهم الشركة نحو 65% خلال 2025، مدفوعًا بالحماس الاستثماري تجاه الذكاء الاصطناعي، متفوقة على باقي شركات "السبعة الكبار" في وول ستريت...

سجّلت شركة "ألفابت" المالكة لغوغل إنجازًا تاريخيًا بتخطي قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار لأول مرة، متجاوزة آبل لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد صفقة كبرى مع "آبل" تعتمد بموجبها الأخيرة على نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي" لتحديث مساعدها الرقمي "سيري" على أجهزة "آيفون".

وباتت "ألفابت" رابع شركة في العالم تصل إلى هذا الرقم بعد "نفيديا" و"مايكروسوفت" و"آبل" نفسها.

وقفز سهم الشركة نحو 65% خلال 2025، مدفوعًا بالحماس الاستثماري تجاه الذكاء الاصطناعي، متفوقة على باقي شركات "السبعة الكبار" في وول ستريت.

ويعود هذا الصعود جزئيًا إلى اعتماد آبل على تقنيات "غوغل" Foundation Models لتطوير منتجاتها، إلى جانب سلسلة من الإطلاقات البارزة مثل إصدار "جيمناي" الجديد وأداة تحرير الصور "نانو بانانا"، في حين لم تحقق نماذج "أوبن إيه آي" الجديدة نفس الزخم المتوقع.

وعززت عائدات الحوسبة السحابية لشركة "غوغل" النمو القوي، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% في الربع الثالث ووصلت العقود غير المحققة إلى 155 مليار دولار.

كما ساهمت إيجارات شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل للعملاء الخارجيين في تسريع هذا النمو.

رغم ذلك، واجهت "ألفابت" تحديات قانونية كبيرة، إذ تمكنت من تجنب تفكيك وحداتها الرئيسية بعد خسارة دعوى مكافحة احتكار أولى في أميركا، لكنها تواجه حاليًا محاكمة جديدة قد تُرغمها على التخلي عن جزء من قطاع الإعلانات الرقمي لتعزيز المنافسة في السوق.

