تقرير: تأخّر بريطانيا في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي يعرّضها لأضرار جسيمة

حذرت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني من أن تقاعس الحكومة وبنك إنجلترا عن وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، يعرّض المستهلكين والنظام المالي في البلاد لمخاطر جسيمة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الجهات التنظيمية تتبنى نهج "الانتظار والترقب" في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، رغم الانتشار الواسع للتقنية في شركات التأمين والبنوك.

وأوضح التقرير أن أكثر من 75% من الشركات المالية في لندن تعتمد حاليًا على الذكاء الاصطناعي في مهام إدارية وعمليات جوهرية مثل تقييم الجدارة الائتمانية وتسوية المطالبات.

وحذّر النواب من أن غياب تشريعات محددة يُجبر الشركات على تفسير القوانين العامة بأنفسها، ما يهدد بحصول أخطاء ويعرض الاستقرار المالي للخطر، خاصة في حال حدوث أزمة بسبب قرارات جماعية متشابهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ونبّهت اللجنة إلى مخاطر إضافية مثل زيادة احتمالات الاحتيال وترويج نصائح مالية مضللة، إلى جانب ارتفاع مخاطر الأمن السيبراني والاعتماد المفرط على شركات تقنية أميركية كبرى.

كما أشارت إلى ضعف الشفافية بشأن كيفية اتخاذ القرارات المؤثرة على المستهلكين، وعدم وضوح الجهات المسؤولة عند حدوث تجاوزات.

وطالب النواب السلطات بإجراء اختبارات تحمل جديدة لقياس قدرة الأسواق المالية على مواجهة صدمات ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وإصدار إرشادات واضحة حول حماية المستهلكين وتحديد المسؤوليات القانونية.

في المقابل، أكدت هيئة الرقابة المالية وبنك إنجلترا ووزارة الخزانة أنهم يتابعون تطورات التقنية ويعملون على مراجعة الإجراءات الحالية، مع السعي لتحقيق التوازن بين إدارة المخاطر والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.