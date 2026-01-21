"أوبن إيه آي" تعلن عن أول جهاز مادي بالذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يبدأ طرح الجهاز للمستهلكين وبدء الشحن التجاري في عام 2027، مع تحديثات إضافية مخطط لها خلال 2026، فيما تظل التفاصيل الدقيقة حول الشكل النهائي للجهاز ومزاياه التقنية قيد الانتظار حتى الإعلان الرسمي...

تستعد شركة "أوبن إيه آي" للكشف عن أول جهاز مادي ذكي خاص بها في النصف الثاني من عام 2026، بحسب ما أعلنه كريس ليهان، رئيس قسم السياسات في الشركة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولم تُحدَّد حتى الآن مواعيد دقيقة لإطلاق المبيعات، إلا أن الجهاز يأتي ثمرة تعاون مع المصمم الشهير جوني آيف، مبتكر تصميمات "آيفون" وعدد من أجهزة "آبل" الرائدة.

ويُتوقع أن يكون الجهاز الجديد نقلة في دمج الذكاء الاصطناعي بالأجهزة اليومية، مع التركيز على التفاعل الصوتي وتقليل الاعتماد على الشاشات، حيث أشار ليهان إلى أن "أوبن إيه آي" تولي الأجهزة الذكية أولوية كبرى لعام 2026.

وأفادت تقارير بأن الجهاز قد يكون صغير الحجم، بدون شاشة، وربما يُرتدى أو يأتي على شكل قلم بحجم الجيب مزود بكاميرات وميكروفونات، ويدعم تقنية "تشات جي بي تي" للمحادثات الصوتية المستمرة، مع شريحة متقدمة بتقنية 2 نانومتر.

وأكدت "أوبن إيه آي" استحواذها مؤخرًا على استوديو التصميم الخاص بآيف بقيمة 6.5 مليار دولار، في إطار سعيها لتطوير منتج يقدّم تجربة تكنولوجية "أكثر هدوءًا" وأقل تشتيتًا من الهواتف الذكية، بحسب وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح الجهاز للمستهلكين وبدء الشحن التجاري في عام 2027، مع تحديثات إضافية مخطط لها خلال 2026، فيما تظل التفاصيل الدقيقة حول الشكل النهائي للجهاز ومزاياه التقنية قيد الانتظار حتى الإعلان الرسمي.