دراسة: نموذج "تشات جي بي تي" الجديد يستعين بـ"غروكيبديا" ضمن مصادره

كشفت تحقيقات إعلامية أن الإصدار الأحدث من "تشات جي بي تي" بدأ بالاستشهاد بموسوعة "غروكيبديا" التابعة لإيلون ماسك كمصدر في مجموعة من المواضيع، بينها قضايا إيرانية وسير شخصيات جدلية، ما أثار مخاوف جديدة من انتشار المعلومات المضللة عبر الذكاء الاصطناعي.

وأظهر اختبار أجرته صحيفة "الغارديان" أن النموذج GPT-5.2 استند إلى "غروكيبديا" في تسع إجابات مختلفة من بين أكثر من اثنتي عشرة استفسارًا، متطرقًا لموضوعات مثل هياكل السلطة في إيران، وروابط شركات كبرى بالحكومة، وسيرة المؤرخ البريطاني ريتشارد إيفانز.

وتعد "غروكيبديا"، التي أُطلقت في تشرين الأول/أكتوبر، موسوعة رقمية تُدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي دون تحرير بشري مباشر، وسبق اتهامها بنشر روايات يمينية متطرفة حول قضايا مثل زواج المثليين وأحداث اقتحام الكونغرس الأميركي.

ورغم ذلك، لم تُسجّل حالات استشهاد مباشرة من "تشات جي بي تي" بمعلومات مغلوطة حول تلك القضايا الأكثر جدلاً، بل ظهرت استشهاداته بموسوعة ماسك غالبًا عند مناقشة مواضيع أقل شهرة أو تدقيقًا.

وأعرب خبراء تضليل رقمي عن قلقهم من تسلل معلومات غير دقيقة إلى إجابات النماذج الذكية، خصوصًا مع صعوبة تصحيحها بعد انتشارها، مشيرين إلى خطر تعزيز مصداقية مصادر غير موثوقة لمجرد ظهورها كمراجع في إجابات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت شركة "أوبن إيه آي" أن النظام يستقي معلوماته من طيف واسع من المصادر العامة ويطبق فلاتر أمان للحد من ظهور الروابط المرتبطة بمخاطر كبيرة، مع الاستمرار في تطوير أدوات لرصد الحملات التضليلية وتصفية المعلومات غير الموثوقة.

من جانبها، لم تعلق شركة "أوثروبك" على الأمر، بينما رد متحدث باسم شركة "إكس إيه آي" بالقول: "الإعلام التقليدي يكذب".

