علماء يطلقون تطبيقًا ذكيا للتعرّف على آثار الديناصورات بدقة تقارب 90%

أطلق فريق بحثي تطبيقًا جديدًا يُدعى DinoTracker يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أنواع الديناصورات من آثار أقدامها التي تعود لعشرات ملايين السنين.

ويتيح التطبيق، الذي أثبت توافق نتائجه مع تصنيفات الخبراء في نحو 90% من الحالات، للمستخدمين تحميل صور آثار أقدام وتحليلها عبر مقارنة سماتها مع قاعدة بيانات تضم آلاف البصمات غير المصنفة.

وأوضح العلماء أن التطبيق يتجاوز مشاكل التصنيف التقليدي، حيث لا توجد أدلة مباشرة تربط الأثر بالحيوان صاحب القدم، ويعتمد بدلاً من ذلك على تحليل ثماني سمات شكلية مثل تباعد الأصابع، ومساحة التلامس مع الأرض، وموضع الكعب. ويعرض التطبيق للمستخدمين آثار أقدام مشابهة ويسمح باستكشاف تأثير تغيير السمات على نتائج المطابقة.

وأشارت نتائج البحث إلى أن بعض آثار الديناصورات من العصر الترياسي والجوراسي المبكر تُشبه بشكل لافت آثار الطيور، رغم أن عمرها يزيد على أقدم بقايا الطيور المعروفة بنحو 60 مليون سنة، ما يعزز فرضية وجود أسلاف للطيور ذات أقدام متطورة في تلك الحقبة.

ورغم دقة النظام، شدد الباحثون على ضرورة التحقق من ظروف تكوّن الأثر وسنه الجيولوجي، وعلى أن التشابه مع آثار الطيور قد يكون نتيجة لطريقة مشي الديناصورات آكلة اللحوم على الطين، وليس دليلاً قاطعًا على ظهور الطيور المبكر.

