جدل واسع بسبب استخدام تطبيقات التعرف على الوجوه في ملاحقة المهاجرين بأميركا

لا تزال المعركة القضائية والاجتماعية محتدمة بشأن حدود استخدام هذه التطبيقات ودقتها، في ظل غياب ضمانات قانونية واضحة ضد انتهاكات محتملة للحقوق المدنية...

كشفت تقارير عن توسع سلطات الهجرة الأميركية (ICE) في استخدام تطبيق "Mobile Fortify" الذي يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه لمسح وجوه المواطنين والمهاجرين في الميدان، عبر سحب بياناتهم من قواعد حكومية مختلفة.

وأثار ذلك التطبيق انتقادات حادة واتهامات بانتهاك الخصوصية وتصاعد الأخطاء في تحديد الهوية، خصوصًا في ظل ضعف دقة التقنية تجاه النساء والأقليات.

وأفادت وثائق قضائية بأن التطبيق استُخدم في أكثر من 100 ألف عملية مسح ميدانية، متجاوزًا الحدود التقليدية لاستخدام التقنية التي كانت محصورة سابقًا في المعابر والتحقيقات.

وأظهرت تقارير أن المواطنين لا يمكنهم رفض الخضوع للفحص، ما دفع جماعات حقوقية إلى رفع دعاوى ضد وزارة الأمن الداخلي بسبب ما وصفوه بجمع "بيومتري" يتخطى حدود القانون.

وأكد ناشطون وخبراء قانونيون أن التطبيق يعتمد على قواعد بيانات غير دقيقة في بعض الأحيان، ما يزيد احتمالات الاعتقال والخطأ في الهوية، خاصة في الحالات السريعة أو ظروف الإضاءة السيئة أو مع أشخاص يحاولون تجنب الكاميرا. كما حذرت منظمات مثل ACLU من تحول أميركا إلى "مجتمع نقاط تفتيش بيومترية" بسبب هذا التوجه الأمني.

ورغم تأكيد وزارة الأمن الداخلي أن التطبيق لا ينتهك الخصوصية ويعتمد معايير عالية في المطابقة ولا يتصل بمصادر مفتوحة أو شبكات اجتماعية، إلا أن المشرعين الديموقراطيين قدموا مشروع قانون لحظر استخدامه خارج المعابر الحدودية، مشيرين إلى أن هذا النوع من الرقابة "يهدد حقوق الخصوصية وحرية التعبير للجميع".

وأشارت تقارير إلى تزايد حالات الأخطاء، منها حالة امرأة تم احتجازها أثناء مداهمة هجرة بسبب مطابقة اسمين غير صحيحين عبر التطبيق. كما أكدت منظمات حقوقية أن الاعتماد على هذه التقنية كوسيلة نهائية لإثبات الهوية يعرّض الأبرياء للاعتقال التعسفي ويعمّق ظاهرة التنميط العرقي بحق الأقليات، رغم وجود قوانين في 15 ولاية أميركية تقيد استخدام الشرطة للتعرف على الوجوه.

ولا تزال المعركة القضائية والاجتماعية محتدمة بشأن حدود استخدام هذه التطبيقات ودقتها، في ظل غياب ضمانات قانونية واضحة ضد انتهاكات محتملة للحقوق المدنية.

