"على العالم الاستيقاظ قبل فوات الأوان": رئيس "أنثروبك" يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

حذّر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبك" المطورة لتقنية "كلود"، من أن البشرية تدخل مرحلة مفصلية مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، داعيًا الحكومات والمجتمع الدولي إلى "الاستيقاظ" لمواجهة المخاطر المحتملة التي أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وفي مقال مطوّل بعنوان "مراهقة التقنية"، وصف أمودي المرحلة الحالية بأنها "اختبار جوهري لطبيعتنا كنوع بشري"، مضيفًا: "البشرية على وشك تسلّم قوة تكاد لا تُتصور، وليس واضحًا ما إذا كانت أنظمتنا الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية تملك النضج اللازم لإدارتها".

وأشار أمودي إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القدرات، القادرة على بناء أدواتها وأنظمتها بشكل مستقل، قد تظهر خلال عام أو عامين فقط. وعرّف هذه الأنظمة بأنها ستكون أذكى من الحائزين على جائزة نوبل في مجالات متعددة، وقادرة على التواصل مع البشر وتنفيذ أوامرهم، وحتى تصميم روبوتات خاصة بها.

وأبدى أمودي قلقه من أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي تتعامل بـ"إهمال مقلق" مع مخاطر الاستغلال، مستشهداً بأزمة الصور الجنسية المفبركة التي أنشأها نموذج "غروك" خلال الأعياد، محذرًا من أن هذه الشركات قد تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على التعامل مع تهديدات الاستقلالية والتحكم مستقبلاً.

وحذّر أمودي من أن "الجائزة الاقتصادية" الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مثل مضاعفة الإنتاجية وإلغاء ملايين الوظائف، قد تمنع المجتمعات من كبح جماح هذا التطور، حتى في مواجهة مخاطر البطالة والتغيرات الهيكلية، إذ يصعب مقاومة إغراءات التقدم السريع.

ورغم ذلك، أبدى أمودي تفاؤله المشروط، قائلاً: "إذا تصرفنا بحزم وحذر، يمكن تجاوز المخاطر، بل إن فرصنا جيدة لصنع عالم أفضل. لكن علينا أن ندرك أن ما نواجهه تحدٍ حضاري حقيقي".