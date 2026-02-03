تمهيدًا للطرح العام: ماسك يدمج "سبايس إكس" و"إكس إيه آي" في صفقة تقارب 1.25 تريليون دولار

قالت الشركتان، في بيان مشترك نُشر على موقع "إكس إيه آي" أمس الاثنين، إن الكيان الجديد سيجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والصواريخ والإنترنت الفضائي والاتصالات المباشرة بالأجهزة المحمولة، في إطار ما وصفته بـ"محرك ابتكار متكامل وغير مسبوق"...

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن دمج شركته الفضائية "سبايس إكس" مع شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" في صفقة تُقدَّر بنحو 1.25 تريليون دولار، في خطوة تهدف إلى توحيد جزء من إمبراطوريته التجارية قبيل الطرح العام الأولي المرتقب لـ"سبايس إكس" في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك نُشر على موقع "إكس إيه آي" أمس الاثنين، إن الكيان الجديد سيجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والصواريخ والإنترنت الفضائي والاتصالات المباشرة بالأجهزة المحمولة، في إطار ما وصفته بـ"محرك ابتكار متكامل وغير مسبوق".

وبموجب الصفقة، تستحوذ "سبايس إكس" على أصول "إكس إيه آي"، بما في ذلك روبوت الدردشة "غروك" ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس". ويأتي الاندماج في سياق مساعي ماسك لتطوير مراكز بيانات تعمل في الفضاء وأقمار صناعية تعمل بالطاقة الشمسية لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع عالي الكلفة ويتطلب استثمارات ضخمة.

ووفقًا للتقارير، جرى تقييم "سبايس إكس" بنحو تريليون دولار، مقابل 250 مليار دولار لشركة "إكس إيه آي"، ما يضع الكيان الموحّد على مسار طرح عام قد يتجاوز تقييمه تريليون دولار. ومن المتوقع أن يتم الطرح في مطلع الصيف، في توقيت يتزامن مع حدث فلكي خاص وذكرى ميلاد ماسك.

وأشار البيان إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطًا هائلة على مراكز البيانات الأرضية من حيث الطاقة والتبريد، معتبرًا أن الحلول الفضائية تمثل، على المدى الطويل، السبيل الوحيد للتوسع المستدام.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة خطوات دمج وتداخل بين شركات ماسك، إذ كانت "إكس إيه آي" قد استحوذت على منصة "إكس" مطلع عام 2025، فيما أعلنت "تسلا" الشهر الماضي عزمها استثمار ملياري دولار في شركة الذكاء الاصطناعي.

ورغم الانتقادات الواسعة التي واجهتها "إكس إيه آي" بسبب محتوى مثير للجدل مرتبط بأدواتها، فإن الشركة واصلت جذب الاستثمارات، إذ جمعت نحو 20 مليار دولار في جولة تمويل أخيرة رفعت تقييمها بشكل كبير.

ويُنظر إلى صفقة الاندماج على أنها دفعة إيجابية لماسك، في وقت تواجه فيه "تسلا" تحديات مالية وتراجعًا في الإيرادات، إضافة إلى تجدد الجدل حول علاقات سابقة له كشفتها وثائق قضائية نُشرت مؤخرًا في الولايات المتحدة.

