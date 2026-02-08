"أنثروبيك" تهاجم "أوبن إيه آي" في معركة الإعلانات بين روبوتات الدردشة

يرى مراقبون أن الرهان الحالي يتمحور حول ما إذا كان إدخال الإعلانات سيدفع المستخدمين إلى تفضيل منصات خالية منها، أو إذا كان تقبّل الإعلانات في خدمات رقمية أخرى سيجعل وجودها في روبوتات الدردشة أمرًا عاديًا...

اشتعل التنافس بين شركتي الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" مع إطلاق حملة إعلانية هجومية من الأولى، تستهدف نموذج الإعلانات الذي تعتزم الثانية إدخاله إلى منتجاتها، في توقيت يتزامن مع أحد أكبر الأحداث الترفيهية في الولايات المتحدة.

وقبيل مباراة السوبر بول، كشفت "أنثروبيك" عن سلسلة إعلانات ساخرة تُلمّح إلى أن منصات ذكاء اصطناعي منافسة ستدمج إعلانات موجهة داخل محادثات روبوتات الدردشة، في مقابل تعهّدها بالإبقاء على مساعدها "كلود" خاليًا من الإعلانات. وتنتهي الإعلانات جميعها بعبارة: «الإعلانات قادمة إلى الذكاء الاصطناعي، لكن ليس إلى كلود».

ورغم عدم ذكر "تشات جي بي تي" بالاسم، فإن الرسالة بدت موجهة بوضوح إلى "أوبن إيه آي"، التي أعلنت الشهر الماضي نيتها إدخال الإعلانات إلى روبوت الدردشة الخاص بها. وقد علّق الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، على الحملة بسخرية، قبل أن يصفها بأنها "مضللة بوضوح"، مؤكدًا أن "أوبن إيه آي" لن تعتمد أسلوب الإعلانات الذي صوّرته "أنثروبيك".

وأوضح ألتمان أن قرار إدخال الإعلانات يهدف إلى توسيع الوصول المجاني إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الإعلانات ستكون "منفصلة وواضحة"، ولن تؤثر في إجابات الروبوت، كما لن تُشارك محادثات المستخدمين مع المعلنين. وأشار إلى أن المستخدمين سيتمكنون من إيقاف التخصيص أو اختيار خطة مدفوعة خالية من الإعلانات.

في المقابل، أكدت "أنثروبيك" في تدوينة نشرتها في 4 شباط/فبراير أن الإبقاء على "كلود" بلا إعلانات شرط أساسي ليظل "مساعدًا مفيدًا فعلًا للعمل والتفكير العميق"، معتبرة أن إدخال الإعلانات في محادثات مفتوحة وشخصية قد يكون "غير ملائم" ويقوّض الثقة بين المستخدم والنظام.

ويأتي هذا السجال في وقت تسعى فيه "أوبن إيه آي" إلى تنويع مصادر إيراداتها، بعدما تراجعت وتيرة نمو الاشتراكات مع تصاعد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أن ألتمان كان قد وصف الإعلانات في عام 2024 بأنها "الخيار الأخير".

ويرى مراقبون أن الرهان الحالي يتمحور حول ما إذا كان إدخال الإعلانات سيدفع المستخدمين إلى تفضيل منصات خالية منها، أو إذا كان تقبّل الإعلانات في خدمات رقمية أخرى سيجعل وجودها في روبوتات الدردشة أمرًا عاديًا.

وفي هذا السياق، تبدو "أنثروبيك" معوّلة على الحساسية المتزايدة تجاه الخصوصية، فيما تراهن "أوبن إيه آي" على توسيع قاعدة المستخدمين عبر نموذج مجاني مدعوم بالإعلانات.