خطأ فادح: منصة عملات مشفّرة تسعى لاسترداد بيتكوين بقيمة 40 مليار دولار بعد توزيعها

وفتح 249 من العملاء صناديقهم الترويجية وتلقوا المبالغ المحوّلة، التي تعادل نحو أربعة عشر ضعف ما تملكه المنصة فعليًا من عملة بيتكوين، بحسب ما أفادت به السلطات المالية...

تسابق ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في كوريا الجنوبية الزمن لاسترداد ما يزيد على 40 مليار دولار من عملة بيتكوين، بعدما أُرسلت مبالغ هائلة إلى حسابات زبائن عن طريق الخطأ خلال فعالية ترويجية الأسبوع الماضي.

وأعلنت منصة «بيثامب» أنها صحّحت معظم الأرصدة التي أُضيفت خطأً، غير أن نحو 13 مليار وون كوري (ما يعادل نحو 9 ملايين دولار) ما زالت غير مستردة، بعدما بادر بعض العملاء إلى بيع أو سحب العملات قبل اكتشاف الخطأ.

ووقع الخطأ في السادس من شباط/فبراير، عندما أدخل أحد الموظفين قيمة الجوائز بعملة بيتكوين بدل الوون الكوري خلال فعالية ترويجية تُعرف باسم «الصندوق العشوائي». وكان من المقرر توزيع جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 620 ألف وون (نحو 423 دولارًا) على 695 عميلًا مؤهلًا، إلا أن الخطأ أدى إلى تحويل 620 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 42 مليار دولار.

وفتح 249 من العملاء صناديقهم الترويجية وتلقوا المبالغ المحوّلة، التي تعادل نحو أربعة عشر ضعف ما تملكه المنصة فعليًا من عملة بيتكوين، بحسب ما أفادت به السلطات المالية.

ووصف محافظ هيئة الرقابة المالية الكورية، لي تشان-جين، الحادثة بأنها «كارثية» بالنسبة إلى العملاء الذين باعوا العملات التي تلقوها، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر بيتكوين منذ يوم الجمعة قد يعرّض من يُطلب منهم إعادة العملات لخسائر مالية. وأضاف أن الواقعة كشفت عن «مشكلات هيكلية» في أنظمة السجلات الداخلية التي تعتمدها منصات التداول.

وفيما تتباين آراء الخبراء القانونيين حول إمكانية ملاحقة العملاء الذين باعوا العملات جنائيًا، تستند بعض التقديرات إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2021 اعتبر أن العملات المشفّرة لا تُعد «ممتلكات» وفق القانون الجنائي الكوري.

وأوضحت «بيثامب» أنها تمكنت من تصحيح 99.7% من التحويلات الخاطئة عبر عكس القيود في سجلاتها الداخلية، وقدّمت اعتذارًا رسميًا. إلا أن 86 عميلًا كانوا قد باعوا نحو 1788 بيتكوين خلال 35 دقيقة قبل تجميد الحسابات المتأثرة، ما أدى إلى تراجع مؤقت في سعر العملة على منصة التداول.

وباشرت المنصة محادثات فردية مع نحو 80 عميلًا قاموا بتحويل الأموال، في محاولة لإقناعهم بإعادة ما يعادلها طوعًا بالوون الكوري، سعيًا لتفادي دعاوى مدنية قد تُلزمها المحاكم بإعادة الأصل نفسه لا قيمته النقدية.

وفي موازاة ذلك، صعّدت هيئة الرقابة المالية إجراءاتها إلى فتح تحقيق كامل، فيما حدّد البرلمان الكوري جلسة طارئة في 11 شباط/فبراير لاستجواب إدارة المنصة والجهات الرقابية بشأن الحادثة.

وأكدت «بيثامب» في بيان اعتذارها أن الحادث «غير مرتبط بأي عملية اختراق أو خرق أمني خارجي»، متعهدة بإعادة تصميم كامل آلية صرف الأصول وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء.

