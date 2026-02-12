تعهّدات طوعية من "آبل" و"غوغل" بعدم تفضيل تطبيقاتهما في بريطانيا على المنافسين

أشارت الهيئة إلى أنّها ستلجأ إلى فرض التزامات رسمية إذا تبيّن عدم تنفيذ التعهّدات بصورة فعّالة، على أن تدخل هذه الترتيبات حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل المقبل...

تعهّدت شركتا "آبل" و"غوغل" بعدم التمييز ضد التطبيقات المنافسة لخدماتهما الخاصة على متجريهما في المملكة المتحدة، وذلك ضمن تفاهمات مع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)، من دون فرض التزامات قانونية ملزمة في هذه المرحلة.

وبموجب التعهّدات، تلتزم الشركتان بزيادة الشفافية في آليات مراجعة تطبيقات الجهات الخارجية قبل إتاحتها على متجري التطبيقات، وعدم منح تطبيقاتهما أفضلية في نتائج البحث داخل المتاجر. كما تعهّدتا بعدم استغلال بيانات التطبيقات المنافسة على نحو غير عادل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتحديثاتها.

وتشمل الالتزامات منح مطوّري التطبيقات مسارًا أسهل لطلب استخدام بعض مزايا أنظمة التشغيل لدى "آبل"، مثل المحفظة الرقمية وخدمات الترجمة الفورية لسماعات "AirPods".

وجاءت هذه الخطوة في إطار نظام تنظيمي رقمي جديد تشرف عليه الهيئة، التي كانت قد خلصت العام الماضي إلى أن الشركتين تتمتعان بقوة سوقية "كبيرة ومترسخة" في سوق أنظمة الهواتف الذكية. غير أنّ الهيئة فضّلت في هذه المرحلة الاكتفاء بتعهّدات طوعية بدل فرض تدابير رسمية.

وتعرضت الخطوة لانتقادات من خبراء قانونيين وممثلين عن مطوّري التطبيقات، إذ اعتبر بعضهم أن الالتزامات "خفيفة الوزن" ولا تحمل قوة إلزام قانوني.

كما لفتوا إلى أنّها لا تتناول مسألة العمولات التي قد تصل إلى 30% وتتقاضاها الشركتان من المطوّرين مقابل المبيعات داخل التطبيقات، وهي مسألة لا تزال قيد الدراسة لدى الهيئة.

وتُلزم التعهّدات الشركتين بتزويد الجهة التنظيمية ببيانات دورية حول عدد التطبيقات المقدّمة للمراجعة، ونسب الموافقة أو الرفض، والمدة الزمنية اللازمة للبت فيها، إضافة إلى عدد الشكاوى المتعلقة بمتجري التطبيقات ونتائج معالجتها. كما ستراقب الهيئة طلبات استخدام مزايا أنظمة التشغيل، مثل المحفظة الرقمية.

وأشارت الهيئة إلى أنّها ستلجأ إلى فرض التزامات رسمية إذا تبيّن عدم تنفيذ التعهّدات بصورة فعّالة، على أن تدخل هذه الترتيبات حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل المقبل.

من جهتها، أكدت "آبل" أنّها تواجه منافسة قوية في مختلف الأسواق، معتبرة أن التفاهمات تتيح لها مواصلة تطوير معايير الخصوصية والأمن، إلى جانب دعم المطوّرين.

أما "غوغل" فرأت أنّ نظامها البيئي للهواتف المحمولة ومتجر "Google Play" يشكّلان رافدًا للنمو في الاقتصاد البريطاني، معربة عن ترحيبها بمعالجة مخاوف الهيئة عبر التعاون.

