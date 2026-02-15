فيتنام تصدر ترخيصًا لـ"ستارلينك" لتشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

يشترط الترخيص على ستارلينك ضمان "عدم التسبب في أي تداخل مع شبكات الاتصالات اللاسلكية القائمة"، بحسب ما جاء في إعلان هيئة إدارة الترددات اللاسلكية السبت...

منحت فيتنام ترخيصًا لخدمة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك لتشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الدولة الشيوعية، بحسب ما أعلنت وكالة حكومية.

وأفادت "هيئة إدارة الترددات اللاسلكية" الفيتنامية أن الوحدة المحلية "شركة خدمات ستارلينك سيرفسز فيتنام" Starlink Services Vietnam Co. يمكنها في البداية نشر أربع محطات ربط أرضية و600 ألف جهاز استقبال كحد أقصى في فيتنام.

ويشترط الترخيص على ستارلينك ضمان "عدم التسبب في أي تداخل مع شبكات الاتصالات اللاسلكية القائمة"، بحسب ما جاء في إعلان هيئة إدارة الترددات اللاسلكية السبت.

وأضافت أن منظومة ستارلينك ستساهم في "توسيع الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية" في البلاد.

توفّر ستارلينك إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت العالية السرعة في مناطق نائية حول العالم عبر آلاف الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض.

ويستخدم حوالى 80 في المئة من سكان فيتنام البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة الإنترنت، بحسب مركز فيتنام لمعلومات شبكة الإنترنت.

لكن ما زالت هناك صعوبات في الوصول إلى الشبكة في المناطق الريفية والجبلية.

ولم ترد شركة "سبايس إكس" المالكة لستارلينك والتي أسسها إيلون ماسك، أثرى رجل في العالم، على طلبات فرانس برس الحصول على تعليق الأحد.

وتفيد ستارلينك ومقرها الولايات المتحدة بأن خدماتها في فيتنام "ستبدأ قريبًا"، بحسب خريطة على موقعها الإلكتروني.

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حاليا على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن رسوما جمركية نسبتها 20 في المئة على المنتجات الفيتنامية العام الماضي.

وعقد البلدان جولة محادثات سادسة هذا الشهر لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي.

ومن المقرر أن يتوجّه زعيم فيتنام تو لام إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر عقده الخميس، بحسب ما أفاد مصدران تم إطلاعهما على الزيارة فرانس برس الأسبوع الماضي.

ولم يتضح بعد إن كان لام الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام سيعقد محادثات تجارية مع ترامب أثناء الزيارة.

سجّلت الدولة التي تعد مركزًا للصناعة في جنوب شرق آسيا نموًا نسبته 8,0 في المئة العام الماضي رغم المخاوف من إمكانية تسبب الرسوم الجمركية الأميركية بانهيار نموذجها المعتمد على التصدير.

وتهدف هانوي لتحقيق نمو يتجاوز العشرة في المئة هذا العام.