"بايت دانس" تطلق نموذجها الجديد لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي في "عصر الوكلاء"

تسعى الشركات الصينية إلى استثمار الزخم الإعلامي خلال موسم العطلات، في وقت يتزايد فيه التركيز على نماذج قادرة على تنفيذ مهام عملية واسعة النطاق، بدل الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة، ضمن توجه عالمي نحو ما يُعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي"...

أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية إطلاق نموذجها الجديد "دوابو 2"، في تحديث لتطبيق الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سباق تقنيات "عصر الوكلاء" القادرة على تنفيذ مهام معقدة في العالم الحقيقي.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد، الذي طُرح قبيل عطلة رأس السنة القمرية، يتضمن نسخة احترافية مزودة بقدرات على الاستدلال المعقد وتنفيذ المهام متعددة الخطوات، بما يوازي أداء نماذج متقدمة مثل "جي بي تي 5.2" من "أوبن إيه آي" و"جيمناي" من "غوغل"، مع خفض تكاليف الاستخدام بنحو عشرة أضعاف، وفق بيانها.

ويأتي إطلاق "دوابو 2" في ظل استعداد شركة "ديبسيك" الصينية للكشف عن منتج جديد مرتقب، بعدما أثارت العام الماضي اهتمامًا عالميًا بإطلاق نموذج اعتُبر منافسًا لنماذج الشركات الأميركية الكبرى، بتكلفة تطوير أقل.

كما أطلقت "بايت دانس" هذا الأسبوع نموذجًا لتوليد الفيديو باسم "سيدانس 2، حظي بانتشار واسع على وسائل التواصل الصينية ونال إشادة على منصة "إكس"، من بينها تعليق من مالكها إيلون ماسك.

وتشير بيانات شركة "كويست موبايل" الصادرة في كانون الأول/ديسمبر إلى أن "دوابو" يتصدر تطبيقات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الصين بنحو 155 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، مقابل 81.6 مليونًا لـ"ديب سيك".

غير أن المنافسة المحلية تتصاعد، إذ أعلنت "علي بابا" في 6 شباط/فبراير تخصيص 3 مليارات يوان، أي نحو 400 مليون دولار، لحملة قسائم ترويجية لجذب المستخدمين إلى تطبيقها "كوين"، ما رفع عدد مستخدميه النشطين يوميًا من 7 ملايين إلى 58 مليونًا، بحسب البيانات نفسها.

