شركة تستخدم خلايا عصبية حقيقية لتقليل كلفة الذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير تقنية أن شركة الحوسبة البيولوجية "تي بي سي" (TBC) تطوّر مقاربة جديدة لخفض كلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، عبر استخدام خلايا عصبية حقيقية بدل الاعتماد الكامل على المعالجات التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وبحسب ما أوردته مجلة "فوربس"، تعتمد الشركة على أطباق مجهرية بحجم حبة ملح خشن، يحتوي كل منها على نحو 100 ألف خلية عصبية. ويضمّ كل طبق 4096 قطبًا كهربائيًا، تُستخدم لتحفيز الخلايا وتسجيل نشاطها.

وتحوّل "تي بي سي" بيانات التدريب البصري إلى إشارات كهربائية قابلة للقراءة من قبل الخلايا العصبية. وبعد معالجة هذه الإشارات، يُعاد تسجيل النشاط الناتج وتحويله إلى نموذج رياضي أكثر تعقيدًا، يُستخدم لاحقًا لتدريب ما تصفه الشركة بـ"مُهايئ" برمجي يُضاف إلى نماذج الذكاء الاصطناعي كطبقة معالجة إضافية.

وتؤكد الشركة أن هذه المُهايئات قادرة على مضاعفة مدة الفيديو الذي ينتجه نموذج الذكاء الاصطناعي قبل حدوث أعطال، من دون الحاجة إلى إعادة تدريب مكلفة.

ويأتي هذا التوجّه في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الحوسبة والطاقة المرتبطة بتدريب النماذج المتقدمة. ولا تُعدّ "تي بي سي" الوحيدة في هذا المجال؛ إذ تعمل "آي بي إم" (IBM) على تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي مستوحاة من بنية الدماغ، فيما استحوذت "إنفيديا" على شركة "غروك" (Groq) الناشئة المتخصصة في تطوير رقائق منخفضة الاستهلاك ومصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال الشريك المؤسّس وعالم الأعصاب في الشركة، جون بوميرانيك، إن التقنية تستند إلى ما وصفه بـ"أفضل حاسوب صُمم عبر الطبيعة والتطور"، مؤكدًا أن المشروع تجاوز مرحلة البحث العلمي، وبات قابلًا للتسويق التجاري.

