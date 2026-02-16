وادي السيليكون يضخ ملايين الدولارات في انتخابات كاليفورنيا

يأتي هذا التحرك في ظل ما وُصف بـ"لحظة استعراض القوة الكبرى للتكنولوجيا"، إذ تسعى شركات وادي السيليكون إلى تأمين حليف سياسي جديد بعد مغادرة نيوسوم، الذي عُرف بمواقفه الداعمة للقطاع واعتراضه على تشريعات رأى أنها قد تعرقل نموّه...

تشهد الساحة السياسية في ولاية كاليفورنيا تصاعدًا غير مسبوق في إنفاق مليارديرات التكنولوجيا، مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وانتهاء ولاية الحاكم غافين نيوسوم. وتدفع شركات عملاقة مثل "غوغل" و"ميتا"، إلى جانب مستثمرين في رأس المال المغامر ورواد العملات المشفّرة، عشرات ملايين الدولارات لدعم مرشحين وحملات تهدف إلى تقليص الضرائب والحدّ من القيود التنظيمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحرك في ظل ما وُصف بـ"لحظة استعراض القوة الكبرى للتكنولوجيا"، إذ تسعى شركات وادي السيليكون إلى تأمين حليف سياسي جديد بعد مغادرة نيوسوم، الذي عُرف بمواقفه الداعمة للقطاع واعتراضه على تشريعات رأى أنها قد تعرقل نموّه.

وتبرز في هذا السياق حملة عمدة سان خوسيه، مات ماهان، الذي أعلن ترشحه لمنصب الحاكم أخيرًا، ويحظى بدعم مالي ملحوظ من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا. فقد تلقى تبرعات من مؤسسين ومديرين تنفيذيين في شركات تقنية كبرى، ما مكّنه من جمع تمويل يفوق ضعفي ما جمعه أبرز منافسيه الديمقراطيين حتى الآن.

في المقابل، أثار مقترح "قانون ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا" موجة اعتراض واسعة في أوساط الأثرياء. ويقضي المشروع بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على أصول المقيمين الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار، لتمويل برامج التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. ويحتاج المقترح إلى عدد كافٍ من التواقيع لطرحه على الاستفتاء الشعبي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبادر عدد من كبار الأثرياء إلى تمويل حملات ضغط لإفشال المشروع، فيما نقل بعضهم إقاماتهم أو استثمروا في ولايات أخرى، وسط تحذيرات من أن الضريبة قد تدفع مزيدًا من أصحاب الثروات إلى مغادرة الولاية. كما أعلن نيوسوم معارضته للمقترح، معتبرًا أنه قد يضرّ بتنافسية الاقتصاد المحلي.

إلى جانب الحملات المباشرة، لجأ القطاع إلى تأسيس لجان عمل سياسي فائقة (Super Pacs) لضخ تمويل ضخم في السباقات الانتخابية ومبادرات الاقتراع. وأطلقت "ميتا" لجنتين جديدتين، إحداهما مخصصة لدعم مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي وتقليص تنظيمه، بينما أسهمت مع "غوغل" في تمويل لجنة أخرى على مستوى الولاية. كما دخل قطاع العملات المشفّرة على خط الإنفاق السياسي عبر لجنة جديدة تعهد مؤسسوها بتقديم عشرات ملايين الدولارات للتأثير في تشريعات الولاية.

ويرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس تحولًا في استراتيجية قطاع التكنولوجيا، الذي كان يركّز سابقًا على الضغط على المستوى الفدرالي، قبل أن يتحول الآن إلى جعل كاليفورنيا ساحة رئيسية لتثبيت نفوذه السياسي.

ومع احتدام السباق الانتخابي في 2026، يتوقع أن يتعاظم دور المال التقني في رسم ملامح المشهد السياسي في الولاية، في معركة مفتوحة بين دعاة التنظيم الضريبي والرقابي، ومليارديرات يسعون إلى إبقاء بيئة الأعمال بلا قيود تعرقل ازدهارهم.

