تقرير: وعود الذكاء الاصطناعي بشأن المناخ "تضليل أخضر"

لم ترصد الدراسة أي مثال يثبت أن أدوات شائعة مثل "جيميني" التابعة لـ"غوغل" أو "كوبايلوت" من "مايكروسوفت" أسهمت في خفض "ملموس وقابل للتحقق وكبير" للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

خلص تقرير بحثي إلى أن مزاعم شركات التكنولوجيا حول قدرة الذكاء الاصطناعي على المساهمة في معالجة أزمة المناخ تنطوي على قدر من "التضليل الأخضر"، مشيرًا إلى خلط متعمد بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية والتقنيات التوليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

الدراسة، التي حللت 154 تصريحًا وصدرَت بتكليف من منظمات غير ربحية بينها "بيوند فوسيل فيولز" و"كلايمت أكشن أغينست ديسإنفورميشن"، وجدت أن معظم الادعاءات المتعلقة بخفض الانبعاثات تستند إلى تقنيات تعلّم الآلة التقليدية، لا إلى أدوات المحادثة وتوليد الصور والفيديو التي تقود النمو السريع لمراكز البيانات عالية الاستهلاك للطاقة.

وقال كيتان جوشي، محلل الطاقة ومعدّ التقرير، إن القطاع يعتمد أساليب "تحويلية" تشبه ما درجت عليه شركات الوقود الأحفوري عند الترويج لاستثمارات محدودة في الطاقة الشمسية أو تضخيم وعود احتجاز الكربون، بينما تبقى أنشطتها الأساسية مرتفعة الانبعاثات.

وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من الادعاءات استند إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة، إضافة إلى تقارير شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت". غير أن نسبة كبيرة من المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة قوية؛ إذ إن 26% فقط من الادعاءات البيئية التي جرى تحليلها استندت إلى أبحاث أكاديمية منشورة، بينما لم تُرفق 36% بأي دليل.

ومن الأمثلة التي تناولها التقرير ادعاء متكرر بأن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في خفض 5% إلى 10% من الانبعاثات العالمية بحلول 2030، وهو رقم يعود إلى تقرير أعدته شركة استشارات بتكليف من "غوغل"، استند بدوره إلى تدوينة سابقة تحدثت عن "خبرة مع العملاء".

وبحسب بيانات "بلومبرغ إن إي إف"، تستهلك مراكز البيانات نحو 1% من الكهرباء عالميًا، لكن حصتها في الولايات المتحدة مرشحة للارتفاع إلى 8.6% بحلول 2035. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تمثل مراكز البيانات ما لا يقل عن 20% من نمو الطلب على الكهرباء في الدول المتقدمة حتى نهاية العقد.

ورغم أن استهلاك استعلام نصي بسيط عبر نموذج لغوي كبير قد يعادل تشغيل مصباح لدقيقة واحدة، فإن الاستهلاك يرتفع بشكل ملحوظ في وظائف أكثر تعقيدًا مثل توليد الفيديو والبحث المتعمق، ما يثير مخاوف بعض الباحثين بشأن سرعة توسع القطاع وحجمه.

ودعا معدّ التقرير إلى إعادة النقاش حول فوائد الذكاء الاصطناعي المناخية إلى "أرض الواقع"، معتبرًا أن ربط مشكلة كبرى بحل محدود يسهم في تشتيت الانتباه عن الأضرار البيئية الناتجة عن التوسع غير المقيد في مراكز البيانات.

