فتح تحقيق أوروبي في توليد "غروك" لصور ذات طابع جنسي على منصة اكس

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا خاصًا به لمعرفة ما إذا كانت منصة اكس قد أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب قانون الخدمات الرقمية التابع للتكتل والمصمم لمراقبة عمالقة الإنترنت.

فتحت هيئة حماية بيانات إيرلندية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، تحقيقًا في قيام برنامج الدردشة الآلي "غروك" على منصة اكس والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتوليد صور ذات طابع جنسي بتقنية التزييف العميق، في أحدث خطوة دولية لمنع هذه الأداة.

وأفادت "مفوضية حماية البيانات" الايرلندية أن "التحقيق" يتعلق بانتهاكات محتملة ل"القواعد العامة لحماية البيانات" في الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنه سيتم فحص ادعاءات متعلقة بتوليد صور حميمة أو جنسية باستخدام هذه الأداة "قد تكون ضارة وبدون موافقة وتشمل أفرادًا أوروبيين، بينهم أطفال"، ونشرها على المنصة.

وبما أن مقر العمليات الأوروبية لمنصة اكس يقع في ايرلندا، فإن مفوضية حماية البيانات الأيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية في أوروبا المخولة تطبيق قواعد التكتل على المنصة.

وقال نائب مفوض حماية البيانات، غراهام دويل، بأن الهيئة "تتواصل" مع منصة اكس "منذ ظهور تقارير إعلامية قبل أسابيع حول قدرات مزعومة لمستخدمي غروك على "توليد صور جنسية لأشخاص حقيقيين، بمن فيهم أطفال".

وفي رد على اتاحة تقنية التزييف العميق للمستخدمين، أعلنت بعض الدول في كانون الثاني/يناير عن بدء تحقيقات تتعلق بغروك وزيادة القواعد التنظيمية التي تشمل حظره نهائيًا.

وتحت وطأة الانتقادات، أعلنت اكس الشهر الماضي أنها ستقصر استخدام غروك بالنسبة لتوليد الصور على المشتركين لقاء بدل مادي.

وتعد القوانين الرقمية الأوروبية المتعلقة بشركات التكنولوجيا العملاقة، محور توتر رئيسي بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وتأتي الخطوة الأيرلندية رغم تهديدات الادارة الاميركية برد فعل انتقامي واعتبارها هذه القوانين بمثابة اعتداء على حرية التعبير واستهداف غير منصف للشركات الأميركية.

وأعلنت مفوضية حماية البيانات أنها أبلغت شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك الاثنين بفتح تحقيق. ولم ترد منصة اكس على اتصالات من وكالة فرانس برس مساء الاثنين.

وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية قد فتحت تحقيقًا في نيسان/أبريل 2025 بشأن استخدام منصة اكس لبعض البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولا سيما نموذج "غروك".