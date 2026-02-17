ماسك يحوّل بوصلته من المريخ إلى القمر مجددًا

يعتبر بعض الخبراء أن التركيز على القمر قد يعزز فرص الولايات المتحدة في استعادة وجود بشري دائم على سطحه خلال السنوات المقبلة...

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، تحولًا مفاجئًا في أولويات شركته الفضائية، معتبرًا أن بناء مستوطنة على القمر بات هدفًا أقرب وأكثر واقعية من مشروع إقامة مدينة مكتفية ذاتيًا على كوكب المريخ.

وكان ماسك قد وصف القمر قبل عام بأنه "تشتيت للانتباه"، مفضّلًا التركيز على المريخ خلال العقدين المقبلين. غير أنه كتب، الأحد، على منصة "إكس" أن "سبيس إكس" غيّرت تركيزها إلى إنشاء مدينة تنمو ذاتيًا على القمر خلال أقل من 10 سنوات، بينما يتطلب مشروع المريخ أكثر من 20 عامًا.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي للشركة لا يزال يتمثل في توسيع نطاق الحياة البشرية إلى الفضاء، مع الإبقاء على خطط بدء بناء مدينة على المريخ خلال 5 إلى 7 سنوات، لكن الأولوية الحالية هي "تأمين مستقبل الحضارة" عبر القمر.

ويأتي هذا التحول في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى سطح القمر قبل نهاية ولايته الثانية، بموجب أمر تنفيذي صدر في كانون الأول/ديسمبر تحت عنوان "ضمان التفوق الفضائي الأميركي".

ويرى مراقبون أن من الصعب فصل تغيير موقف ماسك عن هذا التوجه السياسي.

وتواجه وكالة "ناسا" تأخيرات متكررة في برنامج "أرتميس"، إذ تأجلت مهمة الهبوط "أرتميس 3"، الأولى منذ بعثة "أبولو" عام 1972، إلى موعد أقصاه 2028 بعد أن كانت مقررة في 2024. وتتعاقد "ناسا" مع "سبيس إكس" لتوفير نظام الهبوط البشري ضمن هذا البرنامج.

وتشير وثيقة داخلية مسرّبة إلى أن مهمة "الهبوط بالأحذية على القمر" قد لا تتحقق قبل أيلول/سبتمبر 2028، وحتى ذلك الحين رهن نجاح مهمات تمهيدية تشمل نقل وقود في المدار وهبوطًا غير مأهول باستخدام صاروخ "ستارشيب"، الذي لم ينجح بعد في إتمام اختبار مداري كامل رغم تجارب واعدة خلال 2025.

وفي موازاة ذلك، يُتوقع أن تتخلى "ناسا" تدريجيًا عن نظام الإطلاق الفضائي التقليدي لصالح شراكات أوسع مع القطاع الخاص، ما قد يمنح "سبيس إكس" فرصًا إضافية لعقود مستقبلية لأسطول "ستارشيب" القابل لإعادة الاستخدام، الذي يطمح ماسك إلى تشغيله بين الأرض والقمر والمريخ.

غير أن المنافسة تحتدم مع شركة "بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس، والتي حصلت على عقد بقيمة 3.4 مليارات دولار لتطوير مركبة هبوط لمهمة "أرتميس 5" المقررة في 2030.

كما أجرت الشركة أول اختبار ناجح لصاروخها "نيو غلين" وأعلنت تعليق رحلاتها السياحية شبه المدارية للتركيز على خططها القمرية.

ويرى محللون أن الحافز المالي، إلى جانب ضغط المنافسة، قد يفسران جزءًا من تحول ماسك.

كما لفت مراقبون إلى تركيزه المتزايد على الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد صفقة اندماج "سبيس إكس" مع شركة "إكس إيه.آي" التي تطور روبوت الدردشة "غروك"، ما يعكس اهتمامًا متناميًا بالبنية التحتية الحاسوبية المدارية.

وبينما يثير التحول تساؤلات حول مستقبل مشروع المريخ، يعتبر بعض الخبراء أن التركيز على القمر قد يعزز فرص الولايات المتحدة في استعادة وجود بشري دائم على سطحه خلال السنوات المقبلة.