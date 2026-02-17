"بايت دانس" تتعهد بتقييد أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي بعد تهديد من "ديزني"

أرسلت "ديزني" خطابًا قانونيًا يطالب بوقف الاستخدام إلى "بايت دانس"، متهمةً الأداة بالاعتماد على "مكتبة مقرصنة" من شخصيات تابعة للاستوديو، بينها أعمال من "مارفل" و"ستار وورز"...

أعلنت شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك"، أنها ستشدد الضوابط على أداة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سيدانس 2.0"، عقب تهديدات قانونية من شركة "والت ديزني" وانتقادات من استوديوهات هوليوود تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وكانت "سيدانس 2.0"، التي أُطلقت الأسبوع الماضي، قد أثارت قلقًا واسعًا في قطاع الترفيه بعد انتشار مقاطع واقعية صُنعت اعتمادًا على أوامر نصية قصيرة، من بينها فيديو متداول يُظهر توم كروز وبراد بيت في مشهد قتال.

وبحسب تقارير إعلامية، أرسلت "ديزني" خطابًا قانونيًا يطالب بوقف الاستخدام إلى "بايت دانس"، متهمةً الأداة بالاعتماد على "مكتبة مقرصنة" من شخصيات تابعة للاستوديو، بينها أعمال من "مارفل" و"ستار وورز".

كما اعتبرت رابطة صناعة السينما الأميركية أن هناك "استخدامًا غير مصرح به" لأعمال محمية بحقوق الطبع والنشر على نطاق واسع، فيما وصفت نقابة الممثلين "ساغ-أفترا" ما يجري بأنه "انتهاك صارخ".

من جانبها، قالت "بايت دانس" إنها تحترم حقوق الملكية الفكرية، وأقرت بتلقي مخاوف بشأن الأداة، مؤكدةً أنها تتخذ خطوات لتعزيز إجراءات الحماية الحالية لمنع الاستخدام غير المصرح به للمحتوى أو صور الأشخاص، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتتيح "سيدانس 2.0" إنشاء مقاطع فيديو اعتمادًا على بضعة أسطر نصية فقط. وقد أثار انتشار أحد المقاطع جدلًا بعد أن علّق كاتب سينمائي في هوليوود بأن التكنولوجيا قد تمكّن فردًا واحدًا قريبًا من إنتاج فيلم بجودة تضاهي إنتاجات الاستوديوهات الكبرى.

ويأتي الجدل في سياق توتر متزايد بين شركات الترفيه ومنصات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المواد الإبداعية في تدريب النماذج. فقد رفعت "ديزني" و"إن بي سي يونيفرسال" العام الماضي دعوى قضائية ضد مولد الصور "ميدجورني" بتهمة إنتاج نسخ غير مصرح بها من أعمالهما.

في المقابل، أبرمت بعض الشركات الإعلامية صفقات مع شركات ذكاء اصطناعي؛ إذ أعلنت "ديزني" استثمارًا بقيمة مليار دولار في "أوبن إيه.آي"، إضافةً إلى اتفاق ترخيص يتيح لأداة توليد الفيديو "سورا" استخدام بعض شخصياتها.

ولم تصدر "بايت دانس" و"ديزني" تعليقًا إضافيًا بشأن التطورات الأخيرة.

