قادة وادي السيليكون في نيودلهي... ومودي يسعى لقيادة الجنوب في سباق الذكاء الاصطناعي

تستضيف نيودلهي هذا الأسبوع قمة "AI Impact Summit" بمشاركة رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ترسيخ موقع بلاده مركزًا للذكاء الاصطناعي في جنوب آسيا وأفريقيا.

وتجمع القمة، التي تمتد أسبوعًا، آلاف التنفيذيين والخبراء والمسؤولين الحكوميين، بينهم رؤساء شركات تُقدّر قيمتها السوقية بتريليونات الدولارات، إلى جانب وزراء من دول في الجنوب العالمي مثل كينيا وإندونيسيا والسنغال ومصر.

ويطغى على النقاش سؤال من يملك زمام التكنولوجيا سريعة التطور، وكيف يمكن توجيهها لخدمة الدول ذات الدخل المنخفض.

ومن المقرر أن يحضر كل من سوندار بيتشاي وسام ألتمان وداريو أمودي، رؤساء "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". كما يشارك رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك ووزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن، في ظل دعوات متزايدة لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

ويطرح مودي خلال القمة رؤية تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة وإدارة المياه والصحة العامة، رافعًا شعار "الرفاه للجميع، السعادة للجميع".

غير أن منظمات حقوقية حذّرت أخيرًا من مخاطر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في أدوات المراقبة الحكومية أو التمييز ضد الأقليات والتأثير في العمليات الانتخابية.

ويتحدث مراقبون عن تنافس بين نموذج تقوده الشركات الأميركية الكبرى، يُتهم بإعادة إنتاج "استعمار رقمي"، ورؤية بديلة توصف بـ"التقنية الغاندية" تضع العدالة الاجتماعية في صلب الاستخدامات التقنية.

وتُعد قمة نيودلهي الأولى ضمن هذه السلسلة التي تُعقد في دولة من الجنوب العالمي، بعد نسخ سابقة في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا.

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة يؤكد فيها ضرورة عدم حصر تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأكثر تقدمًا أو في قوتين عظميين فقط.

كما يشارك عالم الحاسوب يوشوا بنجيو، أحد أبرز الباحثين في المجال، محذرًا من مخاطر استخدام الأنظمة المتقدمة في هجمات سيبرانية أو بيولوجية.

في المقابل، لا يُتوقع أن ترسل الإدارة الأميركية ممثلًا رفيع المستوى، في ظل استمرار نهج يرفض فرض قيود تنظيمية صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وتبرز الهند كسوق رئيسية لاعتماد التقنية، إذ تشير معطيات إلى استخدام واسع في قطاع التعليم، مع استفادة ملايين الطلاب من برامج اشتراك مدعومة.

كما تستثمر "غوغل" نحو 15 مليار دولار بالشراكة مع مجموعة رجل الأعمال غوتام أداني لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في مدينة فيساخاباتنام الساحلية، بقدرة غيغاواطية، مرتبط بكابلات بحرية عالمية.

وتعكس القمة احتدام سباق عالمي بين تسريع الابتكار وضمان السلامة، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات بمليارات الدولارات بينما تتصاعد المخاوف من تداعيات غير محسوبة على الديمقراطية والأمن والاستقرار الاجتماعي.