لندن توسّع قانون السلامة الرقمية ليشمل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإعلان عن تعديلات قانونية تفرض إخضاع روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لواجبات المحتوى غير القانوني المنصوص عليها في "قانون السلامة على الإنترنت"، وذلك عقب جدل أثاره استخدام أداة "Grok" التابعة لإيلون ماسك.

وبموجب التغييرات المرتقبة، ستواجه الشركات المطوّرة لروبوتات الدردشة التي تعرّض الأطفال لمخاطر غرامات مالية قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، كما قد تُحجب خدماتها داخل المملكة المتحدة في حال المخالفة.

وجاء التحرك بعد إقرار هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "Ofcom" بعدم امتلاكها صلاحيات للتدخل في بعض الحالات، إذ إن المحتوى الذي يُنشئه روبوت الدردشة من دون البحث عبر الإنترنت لا يندرج ضمن نطاق القانون الحالي، ما لم يكن ذا طابع إباحي. وتقول الحكومة إنها ستسد هذه الثغرة خلال أسابيع.

وأكد ستارمر أن "التكنولوجيا تتطور بسرعة، ويجب أن يواكبها القانون"، معتبرًا أن الإجراءات السابقة بحق أداة "Grok" وجّهت رسالة واضحة بعدم تمتع أي منصة بإعفاء من المساءلة.

وتأتي الخطوة في ظل تزايد استخدام الأطفال لروبوتات الدردشة في مجالات متعددة، من المساعدة في الواجبات المدرسية إلى طلب الدعم النفسي.

وتعتزم الحكومة أيضًا تسريع فرض قيود جديدة على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، في حال أقرّها البرلمان بعد مشاورات عامة قد تشمل حظر وصول من هم دون 16 عامًا إلى هذه المنصات، إضافة إلى قيود محتملة على خاصية التمرير اللانهائي.

غير أن حزب المحافظين شكك في جدية الحكومة، معتبرًا أن الحديث عن "تحرك فوري" يفتقر إلى المصداقية قبل إطلاق المشاورات رسميًا.

ويشمل "قانون السلامة على الإنترنت" حاليًا روبوتات الدردشة إذا استُخدمت كمحركات بحث أو لإنتاج مواد إباحية أو في سياقات تفاعل بين المستخدمين، لكنه لا يغطي بعض أشكال المحتوى الذي قد يشجع على إيذاء النفس أو الانتحار أو استغلال الأطفال جنسيًا إذا جرى توليده مباشرة من دون بحث خارجي.

وقال كريس شيروود، الرئيس التنفيذي لجمعية "NSPCC" المعنية بحماية الأطفال، إن منظمته تلقت بلاغات من شبان تعرضوا لأضرار مرتبطة بروبوتات الدردشة، مشيرًا إلى مخاوف من عدم التزام الشركات التقنية بمعايير الأمان الكافية.

وأفادت تقارير عن حالات تلقت فيها فتاة في الرابعة عشرة معلومات غير دقيقة بشأن اضطرابات الأكل عبر روبوت دردشة، فيما عُرض محتوى متعلق بإيذاء النفس على شبان يعانون أصلًا من سلوكيات مؤذية.

كما طُلب التعليق من شركتي "أوبه إيه آي"، المطوّرة لـ"تشات جي بي تي"، و"إكس إيه آي" المصنعة لأداة "غروك".

وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت أخيرًا تعزيز أدوات الرقابة الأبوية وتطوير تقنيات تقدير الأعمار بعد واقعة انتحار مراهق في الولايات المتحدة، قالت عائلته إنها أعقبت تفاعلات مطوّلة مع "تشات جي بي تي".

بدورها، وصفت مؤسسة "مولي روز" الخطوات الحكومية بأنها بداية مرحّب بها، لكنها دعت إلى تشريع جديد يعزز حماية الأطفال ويجعل سلامة المنتجات الرقمية جزءًا أساسيًا من مسؤولية الشركات العاملة في بريطانيا.

