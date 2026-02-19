ماكرون يدفع باتجاه تنظيمات الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال

تأتي هذه المواقف في ظل تزايد المخاوف العامة من المخاطر الاجتماعية للتقنيات المتقدمة، بينما تظل النماذج الأكثر تطورًا خاضعة لسيطرة عدد محدود من الشركات الأميركية وبعض المنافسين الصينيين...

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، رافضًا الانتقادات الأميركية، ومتعهدًا بتشديد الإجراءات لحماية الأطفال من "الإساءة الرقمية" خلال رئاسة فرنسا لمجموعة السبع.

وجاءت تصريحاته خلال قمة "AI Impact Summit" في نيودلهي، حيث دعا إلى تعزيز الضوابط بعد موجة استياء عالمية أعقبت استخدام روبوت الدردشة "غروك" التابع لمنصة "إكس" في توليد آلاف الصور الجنسية المزيفة لأطفال، وفي ظل تصاعد القلق من احتكار عدد محدود من الشركات الكبرى لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتقاطع موقف ماكرون مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شدد أمام الحضور، ومن بينهم عدد من مليارديرات التكنولوجيا الأميركيين، على أن "لا طفل ينبغي أن يكون حقل تجارب لذكاء اصطناعي غير منظم"، مؤكدًا أن مستقبل هذه التقنية لا يجب أن يُحصر في دول قليلة أو يُترك لأهواء عدد من الأثرياء.

وفي موازاة ذلك، جدّد مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي سري رام كريشنان انتقاد إدارة الرئيس دونالد ترامب لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، معتبرًا أنه لا يخدم بيئة الابتكار.

لكن ماكرون قال إن أوروبا ليست مهووسة بالتنظيم كما يُروّج، بل تسعى إلى الجمع بين الابتكار والاستثمار من جهة، وضمان بيئة آمنة من جهة أخرى، مضيفًا أن "المساحات الآمنة تفوز على المدى الطويل".

وأظهرت دراسة حديثة نشرتها منظمتا "يونيسف" و"الإنتربول" في 11 دولة أن ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل أبلغوا عن تحويل صورهم إلى مواد جنسية بتقنيات التزييف العميق خلال العام الماضي، فيما تضرر طفل من بين كل 25 طفلًا في بعض البلدان.

وقال ماكرون إنه لا مبرر لتعريض الأطفال عبر الإنترنت لما يُحظر قانونًا في الواقع، مشيرًا إلى أن فرنسا بدأت إجراءات لحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عامًا.

وشهدت القمة حضور رؤساء شركات كبرى، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، التي تواجه دعوى قضائية من عائلة مراهق أميركي أقدم على الانتحار بعد تفاعلات مع "تشات جي بي تي"، وكذلك داريو أمودي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أنثروبيك"، الذي أعرب عن قلقه من السلوك المستقل للنماذج المتقدمة وإمكانية إساءة استخدامها من قبل أفراد أو حكومات.

وأكد ألتمان أن وتيرة التطور السريعة قد تجعل القدرات الفكرية المخزنة في مراكز البيانات تتجاوز القدرات البشرية بحلول عام 2028، داعيًا إلى إنشاء هيئة دولية شبيهة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على التنسيق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على ضرورة ضمان أمان الذكاء الاصطناعي للأطفال، مشبهًا ظهوره باكتشاف النار، واعتبره تحولًا عميقًا في تاريخ البشرية. كما دعا إلى منع احتكار هذه التقنية، مؤكدًا أن الهند تؤمن بإتاحة التكنولوجيا ومشاركة الشيفرات مفتوحة المصدر.

وتسعى الهند إلى ترسيخ موقعها قوة عالمية ثالثة في الذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين، مدعومة باستثمارات ضخمة، بينها إعلان "غوغل" استثمار 15 مليار دولار في مراكز بيانات وكابلات بحرية تربط الهند بالولايات المتحدة ودول أخرى.

وتأتي هذه المواقف في ظل تزايد المخاوف العامة من المخاطر الاجتماعية للتقنيات المتقدمة، بينما تظل النماذج الأكثر تطورًا خاضعة لسيطرة عدد محدود من الشركات الأميركية وبعض المنافسين الصينيين.

