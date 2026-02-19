"أوبن إيه آي" تطلق مشروع مركز بيانات ضخم في الهند

أعلنت الشركتان، إلى جانب مجموعة "تاتا" الشركة الأم لـ"تي سي إس"، مشاريع إضافية تشمل توفير نسخة احترافية من برنامج "تشات جي بي تي" لآلاف موظفي المجموعة...

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية "أوبن إيه آي" وشركة "تاتا للاستشارات" الهندية (تي سي إس) إنشاء مركز بيانات جديد في الهند، بالتزامن مع استضافة نيودلهي قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركتان في بيان إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقع الهند مركزًا عالميًا متقدمًا في هذا المجال.

وبموجب الشراكة الممتدة لعدة سنوات، ستتولى "تي سي إس" في مرحلتها الأولى إنشاء مراكز بيانات بسعة 100 ميغاواط، مع إمكانية التوسع إلى 1 غيغاواط، وهي قدرة تُصنّف ضمن ما يُعرف بالسعة الحاسوبية الفائقة اللازمة لتدريب النماذج المتقدمة وتشغيلها.

وتأتي الخطوة في سياق سباق عالمي محموم لتطوير بنى تحتية قادرة على استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف بيئية متزايدة بسبب استهلاك هذه المراكز كميات ضخمة من الكهرباء والمياه اللازمة لتبريد الخوادم، في وقت تتعهد فيه دول عدة بخفض الانبعاثات المرتبطة بتغير المناخ.

كما أعلنت الشركتان، إلى جانب مجموعة "تاتا" الشركة الأم لـ"تي سي إس"، مشاريع إضافية تشمل توفير نسخة احترافية من برنامج "تشات جي بي تي" لآلاف موظفي المجموعة.

وتزامن الإعلان مع سلسلة استثمارات كشفت عنها شركات تقنية أميركية خلال القمة المنعقدة حاليًا في نيودلهي. فقد أعلنت "غوغل" إنشاء كابلات بحرية جديدة انطلاقًا من الهند، فيما كشفت "إنفيديا" عن شراكات مع شركات في قطاع تقنية المعلومات لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بمعالجات متطورة.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو إن بلاده تتوقع استثمارات تفوق 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، جرى توفير نحو 90 مليار دولار منها حتى الآن.