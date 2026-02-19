"مايكروسوفت" تنفي توظيف تقنياتها في مراقبة المدنيين

جاء موقف الشركة ردًا على تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان"، استند إلى وثائق مسرّبة، أشار إلى أن إدارة الهجرة والجمارك كثّفت خلال العام الماضي اعتمادها على منصة "أزور" السحابية التابعة لـ"مايكروسوفت"، بالتزامن مع تصعيد عمليات الاعتقال والترحيل...

نفت شركة "مايكروسوفت" استخدام تقنياتها في أعمال مراقبة جماعية للمدنيين، مؤكدة أنها توفّر لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) أدوات سحابية للإنتاجية والتعاون، من دون أن تتيح استخدامها في أنشطة غير قانونية.

وجاء موقف الشركة ردًا على تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان"، استند إلى وثائق مسرّبة، أشار إلى أن إدارة الهجرة والجمارك كثّفت خلال العام الماضي اعتمادها على منصة "أزور" السحابية التابعة لـ"مايكروسوفت"، بالتزامن مع تصعيد عمليات الاعتقال والترحيل.

ووفق التقرير، زادت الإدارة بأكثر من ثلاثة أضعاف حجم البيانات المخزنة على "أزور" خلال الأشهر الستة التي سبقت كانون الثاني/يناير 2026، وهي فترة شهدت ارتفاعًا في ميزانيتها وتوسّعًا سريعًا في عدد موظفيها. كما أوضح أن الإدارة تستخدم أدوات إنتاجية ومنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث في البيانات وتحليلها.

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن الشركة توفّر خدمات سحابية لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي تتبع لها إدارة الهجرة والجمارك، وكذلك للإدارة نفسها عبر شركاء رئيسيين، مضيفًا أن سياسات الشركة وشروط الاستخدام لا تسمح باستعمال تقنياتها في مراقبة المدنيين على نطاق واسع، وأنها لا تعتقد بوجود مثل هذا الاستخدام.

وأكدت الشركة أن تحديد الحدود القانونية لاستخدام التقنيات الناشئة من قبل جهات إنفاذ القانون ينبغي أن يُحسم عبر الكونغرس والسلطة التنفيذية والمحاكم.

من جهتها، امتنعت إدارة الهجرة والجمارك عن التعليق على تفاصيل تتعلق بأساليب وأدوات التحقيق، لكنها شددت على أنها تستخدم التكنولوجيا لدعم مهام إنفاذ القانون وإلقاء القبض على مطلوبين.

ويأتي الجدل في ظل انتقادات حقوقية لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة، والتي يعتبرها معارضون مفرطة وتفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فيما يؤكد ترامب أن سياساته تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي والحد من الهجرة غير النظامية.

وسبق أن واجهت "مايكروسوفت" تدقيقًا بشأن استخدام تقنياتها من قبل جهات حكومية. ففي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت تعطيل بعض الخدمات التي كانت تستخدمها وحدة عسكرية إسرائيلية، بعد تقارير إعلامية أشارت إلى اعتمادها على منصة "أزور" لتخزين تسجيلات مكالمات واسعة النطاق لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وأثارت تلك الروابط احتجاجات داخل الشركة، انتهت بفصل بعض الموظفين المشاركين فيها.

