"أوبن إيه آي" فكّرت بإبلاغ الشرطة الكنديّة بشأن مشتبه به بإطلاق نار في مدرسة

أكّدت "أوبن إيه آي" أنها تواصلت مع الشرطة الفدرالية الكندية فور علمها بالهجوم، وزوّدتها بمعلومات تتعلق باستخدام المشتبه به لتطبيق "تشات جي بي تي"، مؤكدة استمرار تعاونها مع التحقيقات الجارية...

أعلنت "أوبن إيه آي" أنها درست العام الماضي إمكانية إبلاغ الشرطة الكنديّة بشأن نشاط مستخدم تبيّن لاحقًا أنه نفّذ إحدى أعنف الهجمات المدرسية في تاريخ كندا.

وأوضحت الشركة، التي تطوّر تطبيق "تشات جي بي تي"، أنها رصدت في حزيران/يونيو 2025 حسابًا يعود إلى جيسي فان روتسيلار عبر أنظمة كشف إساءة الاستخدام، للاشتباه في استغلاله الخدمة في سياق يتصل بـ"تعزيز أنشطة عنيفة". وأضافت أنها ناقشت داخليًا إحالة المعلومات إلى الشرطة الكندية، لكنها خلصت آنذاك إلى أن المعطيات المتاحة لا ترقى إلى مستوى يستوجب إخطار جهات إنفاذ القانون.

وبيّنت "أوبن إيه آي" أن معيار الإبلاغ لديها يقوم على وجود خطر وشيك وموثوق بإلحاق أذى جسدي جسيم بالآخرين، مؤكدة أنها لم ترصد مؤشرات تخطيط فوري أو تهديدًا محددًا. وقررت الشركة حظر الحساب في الشهر نفسه بسبب مخالفته سياسات الاستخدام.

وجاء ذلك بعد أن أقدم الشاب البالغ 18 عامًا الأسبوع الماضي على قتل ثمانية أشخاص في بلدة ثمبلر ريدج في مقاطعة بريتيش كولومبيا، قبل أن ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به قتل أولًا والدته وأخاه غير الشقيق داخل منزل العائلة، ثم هاجم مدرسة قريبة. وأشارت إلى أن لديه سجلًا سابقًا من التواصل مع الشرطة على خلفيات تتصل بالصحة النفسية، فيما لا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح.

وذكرت السلطات أن الضحايا شملوا مساعدة تدريس تبلغ 39 عامًا وخمسة طلاب تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا، في بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 2700 نسمة وتقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال شرقي فانكوفر قرب حدود مقاطعة ألبرتا.

وأكّدت "أوبن إيه آي" أنها تواصلت مع الشرطة الفدرالية الكندية فور علمها بالهجوم، وزوّدتها بمعلومات تتعلق باستخدام المشتبه به لتطبيق "تشات جي بي تي"، مؤكدة استمرار تعاونها مع التحقيقات الجارية.

ويُعدّ الهجوم الأكثر دموية في كندا منذ عام 2020، حين قُتل 13 شخصًا في هجوم مسلّح بمقاطعة نوفا سكوشا، إلى جانب تسعة آخرين قضوا في حرائق أشعلها المنفّذ.