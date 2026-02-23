تفاؤل صيني في الذكاء الاصطناعي مقابل قلق أميركي من اضطراب النماذج التقليدية

في حين يهيمن ما يُعرف بـ"تداولات الخوف من الذكاء الاصطناعي" على وول ستريت، يركز المستثمرون في الصين على فرص النمو وخفض التكاليف التي توفرها التقنيات الجديدة، مع تفضيل واضح للشركات التي تطور نماذج لغوية كبيرة محليًا...

تشهد الأسواق الأميركية موجة بيع لأسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من أن يؤدي التقدم السريع في هذه التقنية إلى تقويض نماذج الأعمال التقليدية، بينما يسود في الصين مناخ تفاؤل يدفع المستثمرين إلى ملاحقة الشركات الناشئة في القطاع.

وفي حين يهيمن ما يُعرف بـ"تداولات الخوف من الذكاء الاصطناعي" على وول ستريت، يركز المستثمرون في الصين على فرص النمو وخفض التكاليف التي توفرها التقنيات الجديدة، مع تفضيل واضح للشركات التي تطور نماذج لغوية كبيرة محليًا.

ومن أبرز هذه الشركات "ميني ماكس غروب" (MiniMax Group Inc) و"نولدج أطلس تكنولوجي" المعروفة باسم "تشيبو" (Zhipu)، إذ ارتفعت أسهمهما بأكثر من الضعف خلال شباط/فبراير، بدعم من تصنيفات إيجابية صادرة عن بنوك استثمار أميركية، من بينها "مورغان ستانلي".

وترى تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" في سنغافورة، أن السوق الصينية تركز على ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيفه من قيمة، بخلاف الولايات المتحدة حيث يتركز القلق على تآكل مصادر الأرباح القائمة.

ويعزى هذا التباين جزئيًا إلى البيئة التنافسية في الصين، إذ تحد القيود التنظيمية والتوترات الجيوسياسية من حضور الشركات الأجنبية، ما يمنح مطوري النماذج المحليين مساحة شبه خالية من المنافسة.

وسجلت أسهم "تشيبو" ارتفاعًا بنسبة 524 بالمئة منذ إدراجها في هونغ كونغ خلال كانون الثاني/يناير، فيما صعدت "ميني ماكس" 488 بالمئة. كما ارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالقطاع، مثل "شنغهاي بيرين تكنولوجي" المتخصصة في تصميم الرقائق بأكثر من 80 بالمئة منذ إدراجها في 2 كانون الثاني/يناير، و"مونتاج تكنولوجي" بأكثر من 98 بالمئة منذ 9 شباط/فبراير.

ويأتي هذا الزخم في وقت تشهد فيه شركات عالمية غير مدرجة مثل "OpenAI" و"أنثروبيك" جولات تمويل خاصة ضخمة، إذ تقترب الأولى من جمع أكثر من 100 مليار دولار بتقييم قد يتجاوز 850 مليار دولار، بينما جمعت الثانية 30 مليار دولار هذا الشهر عند تقييم بلغ 380 مليار دولار.

وأشار محللون في "جيفريز فايننشال غروب" إلى أن إطلاق نماذج جديدة وتدفقات التمويل أسهما في إعادة تسعير القطاع، مع وجود مجال لمزيد من الصعود في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وفي المقابل، يحذر بعض المراقبين من أن استمرار هذا الارتفاع قد يكون عرضة للمخاطر إذا لم يواكب نمو الأرباح توقعات المستثمرين، أو إذا امتدت آثار الاضطراب إلى قطاعات أوسع.

على صعيد التطوير التقني، أطلقت "تشيبو" الإصدار الأحدث من نموذجها اللغوي الكبير "GLM-5"، الذي تصدّر تصنيفات نماذج المصادر المفتوحة على موقع "Artificial Analysis". كما يُرتقب أن تطلق شركة "ديب سيك" (DeepSeek) نموذجًا جديدًا قريبًا، في خطوة يُتوقع أن تعزز زخم القطاع.

وبدأت مؤسسات مالية أميركية، بينها "مورغان ستانلي" و"جيفريز" و"يو إس بي غروب"، تغطية أسهم "ميني ماكس" بتوصيات تعادل الشراء، مع توقعات بوصول إيرادات الشركة إلى نحو 700 مليون دولار بحلول 2027، ما يعكس توقعات نمو قوية خلال العامين المقبلين.

ويقول محللون إن التدفقات الاستثمارية تتجه نحو شركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، في حين تشهد منصات الإنترنت الكبرى مثل "علي بابا" و"تينسنت" عمليات جني أرباح.