كيف تحوّلت السيارة إلى منصة تجسّس متنقلة؟

لم تعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل تحوّلت إلى جهاز رقمي يرصد تحركاتك ويبثّ بياناتك باستمرار. كشف تحقيق حديث كيف أصبحت المركبات المتصلة بالشبكة منجمًا استخباريًا للشركات والجهات الأمنية، وسط سباق تقني لتحليل المعطيات وإمكان التتبع أو التعطيل عن بُعد.

هل ما زلت ترى في سيارتك مساحة مغلقة تخصّك وحدك؛ مكانًا تُجري فيه مكالماتك وتناقش رفيقك في السفر، أو تفكّر بصوت مسموع وأنت تقود بعيدًا عن أعين الآخرين؟ هذا التصوّر لم يعد دقيقًا؛ السيارة الحديثة لم تعد مجرد وسيلة نقل، وإنما أصبحت جهازًا رقميًّا متصلًا بالشبكة على مدار الساعة. تُرسل بيانات دقيقة عن موقعك ومساراتك وأنماط قيادتك إلى خوادم خارجية، وفي بعض الحالات تتيح بنيتها التقنية إمكان الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون المثبّت داخلها.

نشرت صحيفة هآرتس في 16 شباط/ فبراير 2026 تحقيقًا موسعًا، يكشف تحوّل السيارة الحديثة إلى مصدر استخبار متحرك. يوضح التحقيق أنّ المركبة لم تعد جهازًا ميكانيكيًّا يعتمد على المحرك والهيكل، بل صارت منظومة رقمية متصلة باستمرار بالشبكة، تُنتج بيانات حساسة وتبثّها إلى السحابة بصورة دائمة. هذا التحول التقني خلق واقعًا جديدًا، إذ تصبح كل رحلة قيادة حدثًا رقميًّا قابلًا للتسجيل والتحليل.

تضمّ المركبات الحديثة عشرات الوحدات الإلكترونية التي تتحكم بأنظمة حيوية مثل المكابح، والتوجيه، ونقل الحركة، والوسائد الهوائية، وأنظمة الملاحة. ترتبط هذه الوحدات عبر شبكات اتصال داخلية، وتتصل بخوادم الشركات المصنّعة بواسطة بطاقات SIM مدمجة. بعض الطرازات يحتوي على عدة شرائح اتصال تضمن بقاء المركبة متصلة طيلة الوقت، فيما تستخدم الشركات هذا الاتصال لتحديث البرمجيات عن بُعد، مثل: تشخيص الأعطال، وإدارة الضمان، وتحديد الموقع في حالات السرقة أو الطوارئ.

غير أنّ البيئة نفسها التي توفر الراحة والسرعة، تفتح مجالًا واسعًا لجمع المعلومات. تُنتج السيارة بيانات عن الموقع الدقيق، والسرعة، ونمط القيادة، وأوقات التشغيل، وحتى استخدام الأنظمة الداخلية. أما عند تخزين هذه المعلومات وتحليلها، فيمكن رسم صورة تفصيلية عن حياة السائق اليومية. يشير التحقيق إلى أنّ هذا المجال يُعرف في الأوساط المهنية باسم CARINT""، أي الاستخبار المستخلَص من المركبات.

حادثة تسريب بيانات مئات آلاف السائقين من مركبات "فولكسفاغن" العام الماضي، كشفت حجم المعلومات التي تُخزَّن في قواعد بيانات خارجية، إذ شمل التسريب مواقع وأسماء مالكين. بيّنت هذه الواقعة أنّ البيانات التي تجمعها السيارات، تنتقل إلى شبكات قد تصبح هدفًا للاختراق.

شركات إسرائيلية تدخل سباق "CARINT"

يذكر التحقيق أنّ ثلاث شركات إسرائيلية على الأقل تنشط في مجال "CARINT"، ومن أبرزها "Toka"، التي أسسها رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، إلى جانب مسؤولين سابقين في منظومة السايبر العسكرية، منهم يارون روزن. طوّرت الشركة منتجًا قادرًا على اختراق نظام الوسائط المتعددة في المركبات، وتحديد موقعها، وتشغيل الكاميرا الداخلية، وميكروفون نظام الاتصال، ومتابعة تحركات السائق من دون علمه، فيما صدّقت وزارة الأمن الإسرائيلية على تسويق المنتج، قبل أن تعلن الشركة لاحقًا أنها لم تعد تبيعه ضمن خطتها لعام 2026.

شركة أخرى هي "Rayzone Group"، التي تسوّق أدوات لجمع المعلومات ومقاطعتها من مصادر متعددة، عبر شركة فرعية تُدعى "TA9". تطوّر "رايزون" منظومة لتحليل البيانات الضخمة، تتيح ربط مركبة بصاحبها من خلال تحليل الموقع وأنماط القيادة. تمكّن هذه الأداة أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون من تتبع بطاقات SIM المثبّتة في المركبة، ومراقبة الاتصالات اللاسلكية وتقنية "بلوتوث"، ومقاطعة النتائج مع كاميرات التعرّف إلى لوحات الترخيص وقواعد بيانات حكومية.

أما "Ateris" المرتبطة بشركة "Nettline"، فتعتمد على دمج بيانات المجسّات الداخلية مع أنظمة تحليل واسعة. أحد العناصر التقنية التي يذكرها التحقيق هو منظومة مراقبة ضغط الإطارات، لكل إطار معرّف فريد يبثّ بيانات الضغط بصورة متواصلة إلى المعالج المركزي، وعند تحليل هذه البيانات يمكن إنشاء بصمة رقمية مميزة تسمح، بتحديد مركبة معينة حتى وسط مئات المركبات المتشابهة.

وأوضحت مصادر في المجال، أنّ معظم الشركات تركز على جمع البيانات وتحليلها بدل السيطرة المباشرة على أنظمة القيادة، ويعود ذلك إلى التعقيد التقني، إذ تختلف بنية كل مركبة عن الأخرى، ما يجعل استغلال الثغرات أكثر صعوبة مقارنة بالهواتف الذكية.

من جمع البيانات إلى السيطرة المادية

لا تقتصر المخاطر على الخصوصية، إذ إنّ الكم الكبير من البيانات التي تبثّها المركبات يشكّل خطرًا أمنيًّا. فباستخدام تقنية تحديد النطاق الجغرافي، يمكن رسم خريطة لكل المركبات التي توجد بصورة منتظمة قرب منشأة حساسة، وعند ربط هذه البيانات بهويات أصحابها، يمكن بناء قاعدة معلومات دقيقة حول العاملين أو الزائرين لتلك المنشآت. هذا النوع من التحليل يتم من دون الحاجة إلى اختراق مباشر، وإنما عبر مقاطعة بيانات متاحة لجهات حكومية.

ويضيف الذكاء الاصطناعي بعدًا جديدًا إلى هذه الصناعة، ففي مؤتمرات ISS"" التي تُعقد في براغ ودبي وسنغافورة، عرضت شركات إسرائيلية أنظمة قادرة على معالجة ملايين نقاط البيانات، واستخراج استنتاجات استخبارية قابلة للتنفيذ، وقد قال أحد مندوبي المبيعات الإسرائيليين، إنّ القدرة على دمج أكبر قدر ممكن من البيانات أصبحت محور المنافسة في السوق.

وقد أظهرت التجارب البحثية التي أجراها قراصنة أخلاقيون، إمكان تشغيل مركبات أو إطفائها عن بُعد في أعقاب اختراق أنظمتها. وقبل نحو عقد، نجح باحثون أميركيون في اختراق مركبة جيب شيروكي، والسيطرة على المقود وتعطيل المكابح مؤقتًا. وأفادت مصادر في المجال، بأنّ بعض العملاء الحكوميين يسعون إلى قدرات تسمح بتعطيل المركبات عن بُعد، لا الاكتفاء بتتبعها.

وفي إسرائيل، انعكست المخاوف الأمنية على قرارات عملية؛ لذلك استبعد الجيش سيارات كهربائية صينية من مناقصات التأجير للعسكريين في الخدمة الدائمة، وحظر دخول مركبات صينية خاصة إلى قواعده باستثناء طراز واحد جرى تعطيل أنظمته. يعكس هذا القرار إدراكًا رسميًّا، بأنّ المركبة المتصلة قد تتحول إلى نقطة ضعف واختراق أمنية.