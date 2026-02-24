"أنثروبيك" تتهم شركات صينية باستخراج بيانات من نموذجها "كلود"

بحسب "أنثروبيك"، أجرت الشركات الثلاث نحو 16 مليون تفاعل مع نموذج "كلود" عبر 24000 حساب مزيف، ما أتاح لها نقل قدرات تقنية بكلفة زهيدة، متجاوزةً بذلك ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة...

اتهمت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية "أنثروبيك" 3 شركات صينية بتنفيذ حملات لاستخراج قدرات من روبوت الدردشة "كلود" التابع لها، ووصفت ما جرى بأنه "سرقة ملكية فكرية على نطاق صناعي".

وقالت الشركة إن شركات "ديب سيك" (DeepSeek) و"مونشوت إيه آي" (Moonshot AI) و"ميني ماكس" استخدمت تقنية تُعرف باسم "التقطير"، وهي تعتمد على الاستفادة من مخرجات نموذج أكثر تطورًا لتعزيز أداء نموذج أقل قدرة بسرعة وبتكلفة منخفضة.

وأوضحت "أنثروبيك" في بيان أن هذه الحملات تتزايد من حيث الكثافة والتعقيد، مشيرة إلى أن "نافذة التحرك ضيقة".

ويُعد "التقطير" ممارسة معروفة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تستخدمه الشركات عادةً لإنتاج نسخ أصغر وأقل تكلفة من نماذجها الخاصة. غير أن الشركة أكدت أن الجهات المعنية لجأت إلى هذه التقنية لاستخراج قدرات لم تطورها بشكل مستقل.

وبحسب "أنثروبيك"، أجرت الشركات الثلاث نحو 16 مليون تفاعل مع نموذج "كلود" عبر 24000 حساب مزيف، ما أتاح لها نقل قدرات تقنية بكلفة زهيدة، متجاوزةً بذلك ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة.

واعتبرت الشركة أن هذه الممارسات قد تنطوي على مخاطر تتعلق بالأمن القومي، محذّرةً من أن النماذج المبنية عبر تقطير غير مشروع قد لا تحتفظ بضوابط السلامة المصممة لمنع إساءة الاستخدام، مثل القيود على تطوير أسلحة بيولوجية أو تنفيذ هجمات إلكترونية.

وكانت شركة "OpenAI"، المطوّرة لـ"ChatGPT"، قد وجّهت اتهامات مماثلة في وقت سابق من الشهر الحالي أمام مشرعين أميركيين، مشيرة إلى أن شركات صينية تسعى للاستفادة من قدرات طورتها مختبرات أميركية متقدمة.

وأفادت "أنثروبيك" بأن شركة "ميني ماكس" أدارت أكبر العمليات، إذ نفذت أكثر من 13 مليون تفاعل، مع تركيز الحملات على مجالات البرمجة والاستدلال المتقدم واستخدام الأدوات، وهي مجالات يُعد نموذج "كلود" رائدًا فيها.

واتهمت الشركة المختبرات الثلاثة بالتحايل على الحظر المفروض على الوصول التجاري من الصين، عبر توجيه حركة المرور من خلال خدمات وسيطة تدير شبكات واسعة من الحسابات الاحتيالية.

ودعت "أنثروبيك" إلى تنسيق الجهود بين الشركات والحكومات للتصدي لهذه الممارسات، مؤكدة أن التعامل معها يتجاوز قدرة أي شركة منفردة.