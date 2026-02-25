واشنطن توجّه دبلوماسييها لمعارضة قوانين "السيادة على البيانات"

يرى خبراء أن التوجيه الأميركي يعكس نهجًا أكثر تصادمية في التعامل مع الدول التي تسعى إلى فرض قيود على أنشطة شركات وادي السيليكون، في سياق صراع أوسع حول من يضع قواعد حوكمة البيانات عالميًا...

كشفت مراسلات دبلوماسية داخلية اطّلعت عليها وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت توجيهات لسفرائها ودبلوماسييها بالعمل على معارضة المبادرات الرامية إلى تنظيم كيفية تعامل شركات التكنولوجيا الأميركية مع بيانات المواطنين الأجانب، معتبرة أن هذه الجهود قد تعرقل خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ووفق المراسلات، فإن وزارة الخارجية بعثت في 18 شباط/فبراير رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، شددت فيها على أن قوانين "السيادة على البيانات" يمكن أن تعطل تدفق البيانات عالميًا، وترفع التكاليف ومخاطر الأمن السيبراني، وتحد من قدرات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن توسيع نطاق تدخل الحكومات بما قد يمس الحريات المدنية.

وتشير الوثائق إلى أن الإدارة تتبنى "سياسة بيانات دولية أكثر حزمًا"، وتدعو بعثاتها الدبلوماسية إلى التصدي للتشريعات التي تفرض تخزين البيانات أو معالجتها داخل حدود الدول التي تُجمع فيها، وهي السياسات المعروفة بمفهوم "السيادة على البيانات".

ويقوم هذا المفهوم على إخضاع البيانات الرقمية لقوانين الدولة أو الولاية القضائية التي تُخزن أو تُعالج فيها، بهدف ضمان بقائها تحت السيطرة القانونية الوطنية وحمايتها من المراقبة الأجنبية، فضلًا عن ضمان الامتثال لمعايير حماية البيانات المحلية.

ولم تصدر وزارة الخارجية تعليقًا رسميًا على مضمون المراسلات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المبادرات الأوروبية لفرض قيود على نقل البيانات خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبروكسل بشأن السياسات التجارية ودعم الإدارة الأميركية لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.

كما تعززت المخاوف الأوروبية في ضوء هيمنة شركات أميركية على قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد هذه الشركات على كميات هائلة من البيانات الشخصية لتطوير نماذجها، ما يثير تساؤلات تتعلق بالخصوصية والمراقبة العابرة للحدود.

ويرى خبراء أن التوجيه الأميركي يعكس نهجًا أكثر تصادمية في التعامل مع الدول التي تسعى إلى فرض قيود على أنشطة شركات وادي السيليكون، في سياق صراع أوسع حول من يضع قواعد حوكمة البيانات عالميًا.