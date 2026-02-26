"غوغل" تعطل نشاط مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين استهدفت 53 جهة حول العالم

أشارت "غوغل" إلى أن نشاط هذه المجموعة يختلف عن حملة قرصنة صينية أخرى بارزة تُعرف باسم "إعصار الملح" أو "سولت تايفون"، والتي ربطتها الحكومة الأميركية بهجمات استهدفت مئات المؤسسات الأميركية وشخصيات سياسية...

أعلنت شركة "غوغل" أنها أحبطت عمليات مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بالصين، قالت إنها اخترقت ما لا يقل عن 53 مؤسسة في 42 دولة.

وأوضحت الشركة، في نتائج شاركتها حصريًا مع وكالة رويترز، أن المجموعة التي تُتبع تحت الاسم الرمزي "يو إن سي 2814" والمعروفة أيضًا باسم "جاليوم"، تنشط منذ نحو عقد، وتركز على استهداف جهات حكومية وشركات اتصالات.

وقال جون هولتكويست، كبير المحللين في "مجموعة تحليل التهديدات" التابعة لـ"غوغل": "كانت هذه مجموعة تجسس واسعة النطاق، تستهدف أفرادًا ومؤسسات حول العالم".

وأضافت "غوغل" أنها، بالتعاون مع شركاء لم تكشف عن أسمائهم، أنهت مشاريع على منصة "غوغل كلاود" كانت المجموعة تتحكم بها، وحددت البنية التحتية للإنترنت التي استخدمتها وعطلتها، كما أوقفت الحسابات التي استُخدمت للوصول إلى "جداول بيانات غوغل"، والتي استُغلت في تنفيذ عمليات الاستهداف وسرقة البيانات.

وأكدت الشركة أن استخدام المجموعة لجداول البيانات أتاح لها التمويه داخل حركة مرور الشبكات العادية وتجنب الاكتشاف لفترة، مشددة على أن ذلك لم يشكل اختراقًا لمنتجات "غوغل" نفسها.

من جهته، قال تشارلي سنايدر، المدير الأول في "مجموعة تحليل التهديدات"، إن المجموعة أكدت وصولها إلى 53 كيانًا في 42 دولة، مع احتمال وصولها إلى 22 دولة أخرى على الأقل عند وقت تعطيل نشاطها. ورفض سنايدر الكشف عن أسماء الجهات المتضررة.

وفي رد فعل رسمي، قال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، إن "الأمن السيبراني يمثل تحديًا مشتركًا لجميع الدول ويجب التعامل معه عبر الحوار والتعاون".

وأضاف أن الصين تعارض أنشطة القرصنة وتكافحها وفق القانون، وترفض في الوقت نفسه استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعتها أو توجيه اتهامات غير مبررة إليها.

وأشارت "غوغل" إلى أن نشاط هذه المجموعة يختلف عن حملة قرصنة صينية أخرى بارزة تُعرف باسم "إعصار الملح" أو "سولت تايفون"، والتي ربطتها الحكومة الأميركية بهجمات استهدفت مئات المؤسسات الأميركية وشخصيات سياسية.