دخول"أوبن إيه آي" إلى شبكات البنتاغون السرية

الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، كشف عن الاتفاق مساء الجمعة، مؤكدًا أنّ العقد يتضمّن التزامات واضحة تمنع استخدام تقنيات الشركة في أنظمة قتل ذاتية التشغيل أو في عمليات مراقبة جماعية داخل الولايات المتحدة...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتزويد شبكات عسكرية مصنّفة بأنظمة ذكاء اصطناعي، وذلك بعد ساعات من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالات الفدرالية إلى وقف استخدام تقنيات منافستها "أنثروبك"، على خلفية خلاف بشأن الضوابط الأخلاقية.

الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، كشف عن الاتفاق مساء الجمعة، مؤكدًا أنّ العقد يتضمّن التزامات واضحة تمنع استخدام تقنيات الشركة في أنظمة قتل ذاتية التشغيل أو في عمليات مراقبة جماعية داخل الولايات المتحدة.

وجاء التطور عقب انهيار مفاوضات مطوّلة بين إدارة ترامب وشركة "أنثروبك"، المطوّرة لنظام "كلاود"، بعدما تمسّكت الأخيرة بضمانات تحول دون توظيف تقنيتها في أسلحة مستقلة قادرة على القتل من دون تدخل بشري، أو في برامج مراقبة واسعة النطاق.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، شدّد ألتمان على أنّ من "المبادئ الأساسية" للشركة حظر المراقبة الجماعية الداخلية، والإبقاء على مسؤولية البشر في استخدام القوة، بما يشمل أنظمة الأسلحة الذاتية. وأضاف أنّ البنتاغون يقرّ بهذه المبادئ ويعكسها في القوانين والسياسات، وقد جرى تضمينها في نص الاتفاق.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أنه سيأمر بوقف "فوري" لاستخدام تقنيات "أنثروبك"، متهمًا الشركة بمحاولة فرض شروطها على وزارة الدفاع بدل الالتزام بالدستور الأميركي، على حد تعبيره.

ووفق تقارير، ضغط البنتاغون على "أنثروبك" لتخفيف قيودها الأخلاقية ومنح وصول أوسع إلى قدرات نظامها، معتبرًا أنّ ذلك ضروري لتعزيز الأمن القومي. غير أنّ الشركة أكدت تمسّكها بموقفها، معلنة أنّها لن تسمح باستخدام تقنياتها في مراقبة داخلية شاملة أو في أسلحة مستقلة بالكامل، مهما كانت الضغوط.

وفي بيان لها، قالت "أنثروبك" إنّها دعمت جميع الاستخدامات القانونية للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن القومي، باستثناء "استثناءين ضيقين" يتعلقان بالمراقبة الجماعية الداخلية والأسلحة الذاتية الفتاكة، مؤكدة أنّ هذين الاستثناءين لم يؤثرا، بحسب علمها، في أي مهمة حكومية حتى الآن.

الخطوة أثارت نقاشًا داخل قطاع التكنولوجيا، إذ وقّع نحو 500 موظف من "أوبن إيه آي" و"غوغل" رسالة مفتوحة تحذر من محاولات تقسيم الشركات عبر الضغط التعاقدي. وذكرت الرسالة أنّ البنتاغون يسعى إلى انتزاع موافقات من شركات أخرى على شروط رفضتها "أنثروبك".

وفي مذكرة داخلية اطلع عليها موقع "أكسيوس"، سعى ألتمان إلى طمأنة موظفيه، معتبرًا أنّ القضية لم تعد خلافًا ثنائيًا بين شركة ووزارة، بل مسألة تمسّ الصناعة بأكملها، مع التأكيد على ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" للشركة، وعلى رأسها رفض المراقبة الجماعية والأسلحة الهجومية الذاتية.

بالتوازي، أعلنت "أوبن إيه آي" إطلاق جولة تمويل بقيمة 110 مليار دولار، ما يرفع تقييمها السوقي إلى نحو 840 مليار دولار، في واحدة من أضخم جولات التمويل في قطاع التكنولوجيا.