الولايات المتّحدة: تزايد التحذيرات من هجمات سيبرانية إيرانية

تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من احتمال تصاعد الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى قراصنة مرتبطين بإيران، بالتزامن مع الضربات الأميركيّة الإسرائيليّة على إيران.

وبينما يُتوقّع أن يتخذ الرد الإيراني أشكالًا عسكرية مباشرة، تشير تقديرات أمنية أميركيّة إلى أن الفضاء السيبراني قد يشكّل ساحة مواجهة موازية، بما يحمله ذلك من مخاطر على الشركات الأميركية.

ورغم عدم صدور تحذير رسمي جديد عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية بشأن تصاعد التهديدات الإلكترونية، سبق لمسؤولين أميركيين أن نبهوا، في حزيران/يونيو الماضي عقب استهداف مواقع نووية إيرانية، إلى احتمال تنفيذ جهات سيبرانية هجمات على الشبكات الأميركية.

وتفيد تقارير بأن مجموعات قرصنة إيرانية واصلت نشاطها حتى خلال فترات انقطاع الإنترنت في إيران، عبر الاعتماد على الشبكات الداخلية وعناوين بروتوكول الإنترنت المعتمدة محليًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مجموعة "مادي ووتر"، التي يُعتقد بارتباطها بأجهزة استخبارات إيرانية، تنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت شركات إسرائيلية.

كما أعلنت مجموعة "حنظلة" اختراق أنظمة "كلاليت"، أكبر شبكة رعاية صحية في إسرائيل، ونشر بيانات طبية حساسة تعود إلى أكثر من 10,000 مريض، وفق ما أعلنته.

وتحذر تقارير متخصصة من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد أهدافًا سهلة نسبيًا مقارنة بالمؤسسات الكبرى أو شركات المرافق، نظرًا إلى محدودية استثماراتها في الأمن السيبراني. وقد يؤدي اختراق متاجر تجزئة، مثلًا، إلى سرقة بيانات مالية للعملاء، ما يتيح تمويل هجمات أوسع نطاقًا.

كما تستخدم بعض الاختراقات لتحويل أنظمة شركات صغيرة إلى منصات تُستغل لاحقًا في تنفيذ هجمات أكبر من دون علمها، أو كقنوات خلفية للوصول إلى شركات شريكة أكبر حجمًا.