"طلب غير مسبوق": "كلود" يصعد في المتاجر بعد صدامه مع البنتاغون بشأن إستخدامه عسكريًّا

سجّل روبوت الدردشة "كلود" التابع لشركة "أنثروبيك" قفزة لافتة في الشعبية خلال الأيام الماضية، عقب إدراجه على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بسبب خلافات تتعلق بضوابط الاستخدام الأخلاقي، بحسب تقرير نشر في 2 آذار/مارس 2026.

وارتفع تطبيق "كلود" إلى المركز الأول في قائمة التطبيقات المجانية على متجر "أبل" في الولايات المتحدة يوم السبت، متقدمًا على "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان إسناد مهمة تزويد شبكات عسكرية أميركية مصنّفة إلى "أوبن إيه آي".

وفي بريطانيا، صعد "كلود" في ترتيب تطبيقات "آيفون" من دون أن يتجاوز "تشات جي بي تي". كما تقدّم على قوائم "أندرويد" في الولايات المتحدة وبريطانيا، مع احتفاظ "تشات جي بي تي" بالصدارة في كلا السوقين.

وتزامنت الطفرة مع انقطاعات أصابت خدمات "أنثروبيك" صباح الاثنين، وقالت الشركة إن السبب يعود إلى "طلب غير مسبوق" على "كلود" خلال الأسبوع الأخير. وأشار موقع "Downdetector" إلى تلقي أكثر من 1,400 بلاغ عن اضطرابات بعد الساعة السادسة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قبل أن تعلن الشركة بحلول الساعة 11:00 صباحًا أن المشكلة حُلّت.

ورغم الخلاف مع البنتاغون، قالت "أنثروبيك" إن وتيرة التسجيل في الخدمة حطمت أرقامًا قياسية يومية طوال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، وصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث "أنثروبيك" بأنها "مخاطر على سلسلة الإمداد"، بعد تمسّك الرئيس التنفيذي للشركة داريو أموديي بخطوط حمراء تمنع استخدام نماذجها في المراقبة الجماعية أو في الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وكان أموديي قد اعتبر أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية غير موثوقة بما يكفي لتوظيفها في منظومات قتل مستقلة، وأن المراقبة الواسعة تمس حقوقًا دستورية، كما شكك في قدرة الحكومة الفدرالية على تصنيف الشركة ضمن مخاطر سلسلة الإمداد. وأفاد التقرير بأنه أوصى العملاء والمتعاقدين مع البنتاغون بأن استخدامهم للخدمة لم يتغير حتى الآن.

وفي المقابل، اتهمت الإدارة الأميركية "أنثروبيك" بتجاوز صلاحياتها، فيما هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركة عبر منصة "Truth Social"، معتبرًا أنها حاولت فرض شروطها على البنتاغون، قبل أن تتجه الإدارة إلى "تشات جي بي تي" لسد الفجوة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إن اتفاق شركته مع الحكومة يتضمن عدم استخدام "تشات جي بي تي" في أنظمة قتل ذاتية أو في المراقبة الجماعية، غير أن التقرير أشار إلى أن هذه التعهدات قوبلت بتشكيك من خبراء في الذكاء الاصطناعي ومحامين وعاملين في قطاع التكنولوجيا ومستخدمين، تساءلوا عن سبب التخلي عن "أنثروبيك" ثم إبرام اتفاق يُقال إنه يتضمن ضوابط مشابهة.

وتحدث التقرير عن موجة تفاعل على وسائل التواصل، شملت إعلان بعض المستخدمين انتقالهم إلى "كلود" والدعوة إلى إلغاء الاشتراكات لدى "تشات جي بي تي".

وقالت "أنثروبيك" إنها دخلت 2026 بزخم واضح، إذ ارتفع عدد المستخدمين النشطين على النسخة المجانية بأكثر من 60%، وتضاعفت الاشتراكات اليومية أربع مرات، بينما تجاوز نمو المشتركين المدفوعين الضعف.

وفي محاولة لتسهيل انتقال المستخدمين، تروّج الشركة لميزة "الذاكرة" المتاحة في جميع الخطط المدفوعة، وتقول إنها تتيح نقل سياق الاستخدام بسرعة عبر خطوة نسخ ولصق واحدة، بحيث يستأنف المستخدم محادثاته على "كلود" من النقطة التي توقف عندها.