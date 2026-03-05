خلاف صناعي يهدّد مشروع "المقاتلة الأوروبية"

يتمحور الخلاف بين الشركتين حول قيادة تطوير المقاتلة ضمن مشروع "نظام القتال الجوي المستقبلي" (FCAS)، إذ تصرّ "داسو" على الاحتفاظ بالدور القيادي في تصميم الطائرة، فيما تطالب "إيرباص" بحصة أكبر في العمل...

حذّرت شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية من احتمال انهيار مشروع المقاتلة الأوروبية المستقبلية إذا استمر الخلاف مع شركة "إيرباص" حول تقاسم أدوار تطوير الطائرة، في برنامج دفاعي ضخم تُقدَّر كلفته بنحو 100 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"داسو أفياسيون"، إريك ترابييه، إن البرنامج قد يصبح "منتهيًا فعليًا" إذا لم توافق "إيرباص"، التي تمثل ألمانيا وإسبانيا في المشروع، على آلية تعاون واضحة مع الشركة الفرنسية.

وأكد أن "إيرباص لا تريد العمل مع داسو"، مضيفًا أنه لم يرفض التعاون مع الشريك الأوروبي أو مع الجانب الألماني.

ويتمحور الخلاف بين الشركتين حول قيادة تطوير المقاتلة ضمن مشروع "نظام القتال الجوي المستقبلي" (FCAS)، إذ تصرّ "داسو" على الاحتفاظ بالدور القيادي في تصميم الطائرة، فيما تطالب "إيرباص" بحصة أكبر في العمل.

وكان المشروع، الذي أُعلن عنه قبل نحو تسعة أعوام، يهدف إلى تطوير منظومة قتال جوي متكاملة تشمل مقاتلة جديدة وطائرات مسيّرة وأنظمة اتصال قتالية متقدمة. غير أن التوترات الصناعية والسياسية بين الدول المشاركة بدأت تهدد مستقبله.

وردّ ترابييه أيضًا على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي قال إن الطائرة المقترحة لا تلبي بالكامل احتياجات الجيش الألماني، مشيرًا إلى أن ألمانيا لا تحتاج إلى مقاتلة قادرة على حمل سلاح نووي، بخلاف فرنسا.

وأكد المسؤول الفرنسي أن السلطات في بلاده ترى أن المتطلبات العملياتية للدول المشاركة متقاربة، وأن هناك توافقًا على المستوى العسكري بشأن المشروع.

وفي موازاة ذلك، طرح الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، غيوم فوري، فكرة تطوير طائرتين مختلفتين بدلًا من نموذج واحد، بما يسمح بالحفاظ على بقية مكونات البرنامج.

ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا وألمانيا وإسبانيا قريبًا قرارًا بشأن الانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع أو التخلي عن تطوير المقاتلة والتركيز على بقية عناصر المنظومة.

كما تزايدت التكهنات بإمكانية انسحاب ألمانيا والانضمام إلى برنامج منافس تقوده بريطانيا لتطوير مقاتلة جديدة يُعرف باسم "برنامج الطائرة القتالية العالمية" (GCAP)، ويُطوَّر بالتعاون مع إيطاليا واليابان، ومن المتوقع أن تدخل طائرته الخدمة عام 2035، أي قبل خمس سنوات من الموعد المخطط لمقاتلة المشروع الأوروبي.