بسبب "متجر بلايستيشن": دعوى جماعية بقيمة ملياري جنيه إسترليني ضد شركة "سوني"

تواجه شركة "سوني" اليابانية دعوى جماعية بقيمة تقارب 2 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.7 مليار دولار) أمام محكمة بريطانية، على خلفية اتهامات باستغلال موقعها المهيمن لفرض أسعار مرتفعة على مستخدمي منصة "بلايستيشن" في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات النظر في القضية يوم الثلاثاء أمام "محكمة استئناف المنافسة" في لندن، في دعوى رفعتها الناشطة في مجال حماية المستهلك أليكس نيل نيابةً عن نحو 12.2 مليون مستخدم.

ويقول مقدّمو الدعوى إن "سوني" فرضت على مدى ما يقارب عقدًا من الزمن أسعارًا مرتفعة على الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي المخصص للألعاب عبر "متجر بلايستيشن"، مستفيدة من سيطرتها شبه الكاملة على توزيع الألعاب الرقمية على أجهزة "بلايستيشن".

وبحسب الدعوى، تفرض الشركة عمولة تصل إلى 30% على ناشري ألعاب الفيديو مقابل بيع منتجاتهم عبر المنصة، في حين تتراوح العمولات في منصات توزيع الألعاب على الحواسيب الشخصية بين 12% و20% بسبب المنافسة الأكبر.

ويُعد "متجر بلايستيشن" المنصة الرقمية الرئيسية لشراء ألعاب شهيرة مثل "غران توريزمو" و"غود أوف وور"، إضافة إلى ألعاب أخرى من شركات مختلفة مثل "كول أوف ديوتي" و"غراند ثفت أوتو" و"أساسنز كريد".

كما يشير مقدّمو الدعوى إلى أن تصميم العديد من الألعاب يشجّع اللاعبين على إنفاق مزيد من الأموال للحصول على مزايا إضافية أو تخصيص تجربة اللعب، بما في ذلك شراء شخصيات أو أسلحة أو عناصر داخل اللعبة.

ويرى المدّعون أن الأسعار التي تفرضها "سوني" لا تتناسب مع التكاليف الفعلية لتقديم هذه الخدمات، مطالبين بتعويضات تُقدَّر بنحو 1.97 مليار جنيه إسترليني.

وتستهدف الدعوى تعويض كل من اشترى ألعابًا رقمية أو محتوى إضافيًا عبر "متجر بلايستيشن" خلال السنوات العشر السابقة لشهر شباط/فبراير 2026، مع استثناءات محدودة.

وبموجب القانون البريطاني، يُدرج تلقائيًا جميع الأشخاص الذين يُحتمل تضررهم في هذا النوع من الدعاوى الجماعية، ويحق لهم الاستفادة من أي تعويض محتمل ما لم يختاروا الانسحاب من القضية.

وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى في بريطانيا، بعد حكم صدر العام الماضي ضد شركة "آبل" بتهمة إساءة استغلال موقعها المهيمن عبر فرض عمولات مرتفعة في متجر التطبيقات "آب ستور"، وهو حكم أعلنت الشركة أنها ستطعن فيه.