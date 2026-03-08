خلاف البنتاغون و"أنثروبيك" يكشف مأزق الذكاء الاصطناعي في الحروب

يرى مراقبون أن النزاع بين "أنثروبيك" والبنتاغون يعكس مرحلة مفصلية في تطور العلاقة بين شركات التكنولوجيا والجيش الأميركي، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة النزاعات المسلحة...

سلّط خلاف متصاعد بين وزارة الدفاع الأميركية وشركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" الضوء على التحديات الأخلاقية والسياسية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحروب، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود سلطة الشركات التقنية في قضايا الأمن القومي.

ويعود النزاع إلى رفض "أنثروبيك" السماح للحكومة الأميركية باستخدام نموذجها "كلود" في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وردّ البنتاغون بإدراج الشركة ضمن قائمة "مخاطر سلسلة التوريد"، وهو تصنيف قد يضرّ بأعمالها إذا طُبّق رسميًا، فيما أعلنت الشركة أنها ستطعن في القرار أمام القضاء.

وفي تعليق على القضية، قالت سارة كريبس، أستاذة سياسات التكنولوجيا ومديرة معهد سياسة التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إن الخلاف يعكس تعقيدات إدماج تقنيات مدنية في الاستخدامات العسكرية، إذ غالبًا ما تُطوَّر هذه الأدوات للاستخدام التجاري قبل أن تجد طريقها إلى التطبيقات الأمنية.

وأوضحت كريبس، التي خدمت سابقًا في سلاح الجو الأميركي، أن الجيش يحتاج إلى هذه التقنيات بسرعة بسبب قيمتها العملياتية، لكنه يواجه في الوقت نفسه اختلافات ثقافية مع شركات التكنولوجيا التي تحاول الحفاظ على صورة عامة أكثر التزامًا بمعايير السلامة.

وأضافت أن إحدى الإشكاليات تكمن في أن الشركات قد تفقد السيطرة على كيفية استخدام تقنياتها بمجرد تسليمها إلى الجهات العسكرية، إذ يمكن دمجها في أنظمة سرية مغلقة يصعب تتبع طبيعة استخدامها داخلها.

وترى كريبس أن هذه القضية تعيد طرح سؤال قديم حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الخاصة في قرارات الأمن القومي، خصوصًا عندما تمتلك تقنيات يمكن أن تؤثر مباشرة في مسار العمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة في المجال العسكري، إذ يمكن استخدامه لتحليل كميات هائلة من البيانات الاستخبارية واكتشاف الأنماط وتحديد الأهداف المحتملة.

لكن الخبراء يحذرون من أن استخدام هذه الأنظمة يصبح أكثر خطورة في العمليات التي يصعب فيها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، مثل الضربات ضد أفراد على الأرض، حيث قد يؤدي الخطأ في التقدير إلى عواقب جسيمة.

