صدارة أجور وادي السيليكون: كم بلغت مكافآت الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"

رغم إشادة بعض المستثمرين بأداء الشركة خلال هذه الفترة، أثارت الحزمة الضخمة نقاشات بشأن اتساع الفجوة بين أجور كبار التنفيذيين ورواتب الموظفين في شركات التكنولوجيا، خصوصًا في ظل موجة إعادة الهيكلة وتسريح العمال...

منحت شركة "ألفابت"، المالكة لـ"غوغل"، رئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي حزمة مكافآت ضخمة تُقدَّر بنحو 692 مليون دولار، في خطوة تعكس رهان الشركة على قيادته خلال مرحلة التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضع هذه الحزمة بيتشاي في صدارة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا في قطاع التكنولوجيا، وسط اعتراضات ونقاشات متزايدة في وادي السيليكون بشأن الفجوة المتنامية بين أجور الإدارة العليا ومتوسط رواتب الموظفين.

ويتولى بيتشاي منصب الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" منذ عام 2015، كما أصبح الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" عام 2019 خلفًا لمؤسسي الشركة لاري بايج وسيرغي برين.

وتعتمد الحزمة المالية الجديدة أساسًا على مكافآت مرتبطة بالأداء وأسهم في شركات تابعة للمجموعة، على أن تُصرف على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين يبقى الراتب الأساسي عند نحو 2 مليون دولار سنويًا.

ويشمل جزء من المكافآت، يقدَّر بنحو 175 مليون دولار، حوافز مرتبطة بنجاح مشاريع "الرهانات الأخرى" التابعة للشركة، مثل شركة "وايمو" المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة و"وينغ" العاملة في مجال الطائرات المسيّرة.

كما تتضمن الحزمة وحدات أسهم أداء تُقدَّر قيمتها المستهدفة بنحو 126 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 252 مليون دولار إذا واصل سهم "ألفابت" التفوق على مؤشر "إس آند بي 100".

ويرى محللون أن الشركة تسعى من خلال هذه الحوافز إلى تثبيت استقرار القيادة العليا في ظل المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع شركات مثل "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".

كما يهدف ربط المكافآت بأداء مشاريع مثل "وايمو" و"وينغ" إلى طمأنة المستثمرين بأن هذه المبادرات لم تعد مجرد مشاريع تجريبية، بل قد تتحول إلى مصادر رئيسية لنمو أرباح المجموعة.

ومنذ تولي بيتشاي قيادة "غوغل" عام 2015، ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 500 مليار دولار إلى أكثر من 3.6 تريليونات دولار مطلع عام 2026.

ورغم إشادة بعض المستثمرين بأداء الشركة خلال هذه الفترة، أثارت الحزمة الضخمة نقاشات بشأن اتساع الفجوة بين أجور كبار التنفيذيين ورواتب الموظفين في شركات التكنولوجيا، خصوصًا في ظل موجة إعادة الهيكلة وتسريح العمال التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.