واجهات الدماغ والحاسوب قد تصل للاستخدام العام في الصين خلال 5 سنوات

تعمل تقنية واجهة الدماغ والحاسوب على ربط الدماغ مباشرة بالحاسوب من دون الحاجة إلى استخدام الأعضاء البشرية الأخرى، ما يسمح بالتحكم بالأجهزة الرقمية عبر الإشارات العصبية...

قال خبير صيني إن تقنية واجهة الدماغ والحاسوب قد تنتقل إلى الاستخدام العملي العام في الصين خلال 3 إلى 5 سنوات، في وقت تكثف فيه بكين جهودها لمنافسة الشركات الأميركية المتقدمة في هذا المجال.

وأوضح ياو ده تشونغ، مدير معهد سيتشوان لعلوم الدماغ، أن السياسات الحكومية الجديدة الداعمة لهذه التكنولوجيا لن تؤدي إلى نتائج فورية، لكنها قد تمهّد لظهور منتجات موجهة للجمهور خلال السنوات القليلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ياو خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية للبرلمان الصيني في بكين.

وتعمل تقنية واجهة الدماغ والحاسوب على ربط الدماغ مباشرة بالحاسوب من دون الحاجة إلى استخدام الأعضاء البشرية الأخرى، ما يسمح بالتحكم بالأجهزة الرقمية عبر الإشارات العصبية.

ورفعت الصين هذه التقنية إلى مصاف القطاعات الاستراتيجية في خطتها الخمسية الجديدة، إلى جانب مجالات مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي المدمج وتقنيات الجيل السادس والاندماج النووي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذه التكنولوجيا، التي أُعلنت العام الماضي، إلى تحقيق تقدم كبير بحلول عام 2027، إضافة إلى تطوير شركتين أو 3 شركات عالمية المستوى في هذا المجال بحلول عام 2030.

وتُعد الصين ثاني دولة تجري تجارب بشرية على تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب عبر زرع شرائح دماغية تسمح للمستخدمين بالتحكم في الحواسيب مباشرة. ويجري حاليًا تنفيذ أكثر من 10 تجارب من هذا النوع، وهو عدد يقارب مستوى التجارب في الولايات المتحدة.

ويخطط الباحثون لتسجيل أكثر من 50 مريضًا في هذه الدراسات خلال العام الجاري.

وقد أظهرت تجارب حديثة أن هذه التقنيات تمكن المرضى المصابين بالشلل أو من فقدوا أطرافًا من استعادة بعض القدرة على الحركة، مثل تشغيل أذرع روبوتية أو التحكم في كراسٍ متحركة ذكية.

كما بدأت السلطات الصينية إدراج بعض العلاجات القائمة على هذه التكنولوجيا ضمن نظام التأمين الطبي في عدد محدود من المناطق التجريبية.

وتتوقع شركة "سي.سي.آي.دي" للاستشارات أن يصل حجم سوق واجهات الدماغ والحاسوب في الصين إلى نحو 5.58 مليارات يوان، أي ما يعادل 809 ملايين دولار، بحلول عام 2027.