خبراء بريطانيون: "تشات جي بي تي" يزيد الإبلاغ عن "إساءات طقسية" للأطفال

قال خبراء في المملكة المتحدة إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنها "تشات جي بي تي"، بات يسهم في زيادة البلاغات المتعلقة بـ"إساءات طقسية منظمة" ضد الأطفال، بعد لجوء بعض الناجين إلى هذه التقنيات للحصول على دعم أو استكشاف تجاربهم السابقة.

ووفق خبراء ومؤسسات مختصة بحماية ضحايا الاعتداء، فإن بعض الناجين باتوا يتواصلون مع جهات الدعم بعد استخدامهم أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها وسيلة أولية للتعبير أو البحث عن المساعدة.

وقالت غابرييل شو، الرئيسة التنفيذية لجمعية "ناباك" (الرابطة الوطنية للأشخاص الذين تعرضوا لإساءة في الطفولة)، إن الجمعية سجلت ارتفاعًا مستمرًا في البلاغات المتعلقة بما يُعرف بالإساءة الطقسية المنظمة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وأضافت أن عددًا متزايدًا من المتصلين بخط الدعم التابع للجمعية ذكروا أنهم توصلوا إلى خدمات المساندة بعد استخدام "تشات جي بي تي"، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها وسيلة للتفكير في تجاربهم أو البحث عن دعم نفسي.

وتشير الشرطة البريطانية إلى أن هذا النوع من الجرائم، الذي قد يتضمن عناصر طقسية أو دينية متطرفة، ما يزال أقل من المستوى الحقيقي في الإبلاغ، رغم أنه يرتبط غالبًا بجرائم مثل الاعتداء الجنسي والعنف والإهمال.

وبحسب بيانات متاحة، شهدت بريطانيا منذ عام 1982 نحو 14 قضية جنائية اعترفت فيها المحاكم بوجود ممارسات طقسية مرتبطة بالاعتداءات الجنسية، فيما تشير دراسات إلى أن هذه القضايا قد تمثل جزءًا محدودًا فقط من الحالات الفعلية.

وفي هذا السياق، يعمل مجلس رؤساء الشرطة الوطني على تدريب عناصر الشرطة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، عبر فريق متخصص أُنشئ مؤخرًا.

كما أطلقت جهات شرطية وبرامج مختصة بحماية الأطفال مراجعة بحثية العام الماضي لفهم طبيعة هذه الجرائم وتطوير آليات التعامل معها.

وتشير بيانات جمعية "ناباك" إلى أن نحو 1310 اتصالات من أصل 36700 تلقتها الجمعية خلال تسع سنوات تضمنت إشارات إلى إساءة طقسية منظمة.

ويرى خبراء أن طبيعة هذه الجرائم، التي قد تتضمن عناصر تبدو غير مألوفة أو صادمة، قد ساهمت في صعوبة التعامل معها قضائيًا، ما أدى إلى فجوة بين حجم الجرائم الفعلي وعدد القضايا التي تصل إلى المحاكم.