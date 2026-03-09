دراسة: الذكاء الاصطناعي يسهّل كشف هوية الحسابات المجهولة

حذر الباحثون من أن هذه القدرات قد تُستخدم في مراقبة المعارضين والنشطاء في بعض الدول، أو في تنفيذ عمليات احتيال رقمية متقدمة تعتمد على معلومات شخصية دقيقة عن الضحايا...

حذّرت دراسة جديدة من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تسهّل على القراصنة كشف هوية مستخدمي حسابات مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر تحليل المعلومات التي ينشرونها على الإنترنت.

وأظهرت الدراسة أن النماذج اللغوية الكبيرة، وهي التقنية التي تقوم عليها منصات مثل "تشات جي بي تي"، تمكنت في معظم الاختبارات من ربط حسابات مجهولة بهويات أصحابها الحقيقية على منصات أخرى اعتمادًا على بيانات منشورة علنًا.

وقال الباحثان سيمون ليرمن ودانيال باليكا إن هذه التقنيات تجعل تنفيذ هجمات متقدمة على الخصوصية أقل تكلفة وأكثر سهولة، ما يفرض إعادة تقييم لما يمكن اعتباره معلومات خاصة على الإنترنت.

وخلال التجربة، أدخل الباحثون بيانات حسابات مجهولة إلى نظام ذكاء اصطناعي، ثم طلبوا منه جمع المعلومات المتاحة عنها على الإنترنت وربطها بمصادر أخرى.

وفي مثال افتراضي قدمته الدراسة، تمكن النظام من تحديد هوية مستخدم مجهول بعد تحليل منشورات تضمنت تفاصيل شخصية مثل مشكلات دراسية أو أماكن محددة يرتادها المستخدم.

وحذر الباحثون من أن هذه القدرات قد تُستخدم في مراقبة المعارضين والنشطاء في بعض الدول، أو في تنفيذ عمليات احتيال رقمية متقدمة تعتمد على معلومات شخصية دقيقة عن الضحايا.

وأشار خبراء في أمن المعلومات إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح تحليل كميات كبيرة من البيانات العامة على الإنترنت وربطها ببعضها، وهي مهمة كانت تتطلب سابقًا وقتًا وخبرة كبيرين.

وقال بيتر بنتلي، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، إن هناك مخاوف متزايدة من الاستخدامات التجارية لهذه التقنية إذا طُرحت أدوات مخصصة لكشف هوية المستخدمين المجهولين.

كما حذر خبراء من احتمال وقوع أخطاء في ربط الحسابات بالهويات الحقيقية، ما قد يؤدي إلى اتهام أشخاص بأفعال لم يرتكبوها.

وأضاف باحثون أن الذكاء الاصطناعي قادر أيضًا على استخدام بيانات عامة أخرى، مثل السجلات الصحية أو الإحصاءات العامة، ما قد يزيد مخاطر انتهاك الخصوصية.

ورغم هذه المخاوف، يؤكد الباحثون أن التقنية لا تضمن دائمًا كشف الهوية، إذ يعتمد نجاحها على توافر قدر كافٍ من المعلومات التي يمكن ربطها بين المنصات المختلفة.

ودعا الباحثون منصات الإنترنت إلى تعزيز إجراءات حماية البيانات، مثل الحد من عمليات جمع البيانات الآلية ومراقبة محاولات استخراج كميات كبيرة من المعلومات من حسابات المستخدمين.